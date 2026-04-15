Assalti ai bancomat a Vercelli, Torino e Bari: i video delle esplosioni, banda catturata
Smantellata banda di 11 membri specializzati in assalti ai bancomat con esplosivo: arresti e indagini in corso.
I carabinieri di Vercelli, su mandato della procura, hanno dato esecuzione a misure cautelari di custodia in carcere e di obbligo di dimora nei confronti di 11 persone residenti nel Torinese, Vercellese e Foggiano, ritenute membri di un gruppo criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivo. Il provvedimento è nato da un’attività investigativa avviata nel 2023 sui presunti responsabili di furti e tentativi di furto a danno di banche, oltre che di furto d’auto, possesso di esplosivi e contraffazione di targhe. I colpi avvenivano di notte e hanno coinvolto centri abitati nelle province di Vercelli, Torino e Bari. Nel Vercellese la banda ha colpito uffici postali e istituti di diversi Comuni. Dalle indagini è inoltre emerso che la banda utilizzava sofisticate misure per depistare gli investigatori, tra cui targhe clonate, dispositivi “jammer” e immobili intestati a prestanome, usati come luoghi per nascondere mezzi e materiale esplosivo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.