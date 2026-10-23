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Un uomo è finito in carcere nell’ambito di un’indagine sulle armi e sui possibili assalti ai portavalori. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Foggia su disposizione della Dda di Bari: il 57enne è accusato di ricettazione e di porto e detenzione di armi e munizioni per agevolare un’organizzazione mafiosa.

Foggia: l’indagine sul gruppo mafioso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Bari ed eseguita dagli agenti della Polizia di Stato di Foggia, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. L’attività investigativa è stata avviata nel 2024 dalla Squadra Mobile di Foggia, con il coordinamento della Dda.

Gli accertamenti hanno riguardato la consorteria Lombardi/La Torre/Ricucci, già nota come clan Romito e collegata al fenomeno degli assalti ai portavalori. Secondo gli investigatori, il gruppo opera nel territorio compreso tra Apricena, San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Il precedente arresto e le armi

Le indagini avevano già portato, nell’ottobre 2025, all’arresto di un altro uomo per detenzione illecita di armi da guerra, armi comuni da sparo e munizionamento. Il cinquantasettenne avrebbe agito in concorso con lui. I due, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero concordato con altre persone la ricezione delle armi, poi destinate a essere trasferite nelle pertinenze di un immobile nella disponibilità dell’uomo arrestato nel 2025.

Al nuovo indagato sono contestati anche il porto di armi e la detenzione del relativo munizionamento, con l’aggravante di aver agito per agevolare un’organizzazione mafiosa, prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. Le analisi balistiche hanno stabilito che le armi sequestrate erano funzionanti e capaci di perforare mezzi blindati.

Le ipotesi degli investigatori e la presunzione d’innocenza

Queste caratteristiche hanno portato gli investigatori a ipotizzare che le armi potessero essere destinate ad assalti armati per sottrarre ingenti somme di denaro e finanziare la consorteria. L’associazione Lombardi/La Torre/Ricucci è stata riconosciuta come mafiosa con una sentenza definitiva della Corte di Assise di Appello di Bari.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Dopo l’esecuzione della misura è previsto l’interrogatorio di garanzia; la posizione dell’indagato sarà sottoposta al confronto con la difesa. La colpevolezza in relazione alle accuse dovrà essere accertata in dibattimento, nel rispetto del contraddittorio.

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