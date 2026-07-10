Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 7 arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri contro un’organizzazione criminale accusata di associazione per delinquere aggravata e rapina aggravata dal metodo mafioso. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha colpito un gruppo con base a Cerignola, ritenuto responsabile di una serie di assalti paramilitari a furgoni portavalori e altri reati gravi.

Il colpo sulla statale 96: assalto armato a un portavalori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata odierna il Nucleo Investigativo di Bari ha eseguito una vasta operazione che ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di 7 persone. Gli indagati sono accusati di aver fatto parte di un’organizzazione criminale radicata a Cerignola, specializzata in assalti a furgoni portavalori, con modalità paramilitari e l’utilizzo di armi da guerra ed esplosivi.

Tra gli episodi più eclatanti contestati al gruppo, emerge l’assalto avvenuto il 6 novembre 2024 lungo la statale 96 nei pressi di Toritto. In quell’occasione, i malviventi hanno utilizzato materiale esplosivo e fucili d’assalto Ak 47 Kalashnikov, sparando contro le guardie giurate che scortavano il furgone. Il mezzo trasportava denaro contante per circa 1 milione di euro. Tuttavia, una parte del denaro è andata distrutta durante la rapina, rendendo impossibile stabilire con precisione la somma sottratta dal gruppo criminale.

Furto di autobus e sequestro di autovetture

Oltre agli assalti ai portavalori, tra i reati contestati figura anche il furto di 4 autobus di linea, avvenuto ad Ostuni il 15 aprile 2025. Secondo gli inquirenti, i mezzi sarebbero stati destinati a facilitare ulteriori azioni criminali. Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 7 autovetture di provenienza illecita, ritrovate in un autoparco di Trinitapoli.

L’inchiesta ha potuto contare su una vasta attività investigativa, che ha incluso intercettazioni ambientali, pedinamenti e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Gli investigatori hanno ricostruito la struttura e le modalità operative del gruppo, evidenziando una pianificazione accurata e l’impiego di tecniche paramilitari. È emerso anche un contesto di connivenze locali, in particolare nella zona di Cerignola, dove alcuni indagati avrebbero goduto di appoggi e protezioni.

Il riconoscimento del metodo mafioso

Per la prima volta, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha contestato il metodo mafioso in relazione agli assalti ai portavalori attribuiti alla criminalità organizzata cerignolana. Gli elementi raccolti hanno evidenziato la ferocia e la spregiudicatezza delle azioni, caratterizzate da un impiego massiccio di uomini, mezzi, armi da guerra ed esplosivi. Tali modalità hanno generato un clima di intimidazione non solo nei territori di origine, ma anche in altre aree colpite da questa tipologia di delitti.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata attiva nel territorio di Bari e conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati più gravi e pericolosi per la sicurezza pubblica.