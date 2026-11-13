Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scena da film d’azione, con furti acrobatici ai danni di camion in transito in autostrada: 13 persone sono state arrestate e un carico di beni di lusso recuperato. L’operazione “Red wolf” si è conclusa oggi con gli arresti, eseguiti nelle province di Pavia e Piacenza; una persona è stata inoltre denunciata per ricettazione.

L’indagine e la tecnica dei furti acrobatici

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività è stata condotta dalla Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia stradale Emilia-Romagna insieme agli investigatori della Sezione di Pavia e delle Sottosezioni autostradali di Modena Nord e Forlì A14.

L’inchiesta è partita da un tentativo di furto avvenuto nei mesi scorsi sulla A21, ai danni di un autoarticolato in movimento. Gli accertamenti hanno permesso di risalire a un gruppo specializzato nei cosiddetti “furti acrobatici”, o “surfing”. La tecnica, particolarmente pericolosa, consiste nell’affiancare un veicolo al semirimorchio mentre è in marcia e nel far entrare uno dei complici nel vano di carico, passando da un’apertura praticata sul portellone posteriore.

Gli investigatori hanno identificato i presunti appartenenti all’organizzazione, seguito i loro spostamenti e documentato le attività. La sera prima degli arresti hanno osservato un convoglio di veicoli ritenuti riconducibili al gruppo lungo la A21, individuando durante il servizio un mezzo pesante appena depredato.

Arresti e refurtiva recuperata: la banda aveva basi a Pavia e Piacenza

Il monitoraggio è proseguito fino all’individuazione delle basi logistiche utilizzate dalla banda nelle province di Pavia e Piacenza. Nelle prime ore del mattino gli agenti sono intervenuti contemporaneamente in 2 immobili, dove hanno arrestato i componenti del gruppo.

Le perquisizioni hanno portato al recupero dell’intero carico sottratto: beni di lusso per un valore stimato di circa 700mila euro, poi restituiti ai legittimi proprietari. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura competente, gli arrestati sono stati condotti in carcere.

Una persona è stata denunciata a piede libero per ricettazione: avrebbe messo a disposizione del gruppo un locale usato per depositare la merce rubata. Le indagini proseguono per verificare se l’organizzazione sia coinvolta in altri episodi analoghi commessi sul territorio nazionale.