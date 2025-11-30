Assalto a La Stampa, Francesca Albanese risponde a Meloni e Gasparri: "Hanno paura di me"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Francesca Albanese ha risposto alle polemiche nate dopo le sue dichiarazioni sull’assalto alla redazione della testata La Stampa a Torino. Ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, ha detto che la politica l’attacca perché: “In questo momento io faccio paura”. La Relatrice Speciale dell’Onu si è scagliata, in particolare contro il senatore Maurizio Gasparri e il governo di Giorgia Meloni.

L’accusa di Francesca Albanese contro Gasparri e il Governo Meloni

Francesca Albanese ritiene di far paura alla politica perché rappresenta “il cambiamento e un risveglio delle coscienze”.

La Relatrice Speciale dell’Onu, ad Accordi&Disaccorsi, ha citato il senatore Maurizio Gasparri che “si indigna per le mie parole ma io voglio dirgli: si indignasse lui per il supporto che questo governo sta dando al governo Netanyahu, che da due anni commette un genocidio a Gaza”.

ANSA

La Relatrice Speciale dell’Onu Francesca Albanese

“Gasparri, una volta tanto nella vita, dica una cosa che abbia senso“, ha aggiunto Albanese.

La Relatrice Speciale dell’Onu è intervenuta poi più in generale sulle polemiche seguite alle sue dichiarazioni sul blitz nella redazione del quotidiano torinese.

“L’Italia si è svegliata dinanzi a quello che poco fa, in piazza, dinanzi a 100mila persone, chiamavo l’effetto Palestina, che ci ha fatto capire che l’economia della guerra, che sta massacrando i palestinesi – ha detto – è la stessa che sta erodendo i diritti fondamentali di questo Paese. Ed è questo che non mi si perdona, secondo me, perché sono stata chiarissima: chiaramente condanno la violenza nei confronti della redazione de La Stampa”.

Le parole di Albanese sull’assalto a La Stampa

Francesca Albanese, relatrice Onu per la Palestina, dal palco di “Ricostruire la giustizia“, all’università di Roma Tre aveva commentato l’assalto alla sede della redazione del quotidiano torinese La Stampa, parlando di “monito” per i giornalisti, “per tornare a fare il proprio lavoro“.

La Relatrice dell’Onu ha condannato l’irruzione e chiesto giustizia “per quello che è successo alla redazione” perché “non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno”.

“Al tempo stesso, questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro”, ha poi aggiunto scatenando la polemica.

Le critiche di Meloni alle parole di Albanese

A reagire con più veemenza alla frase di Francesca Albanese è stata proprio Giorgia Meloni che ha definito quella presa di posizione “molto grave“, accusando la Relatrice Speciale dell’Onu di voler ribaltare le responsabilità di un episodio violento.

“È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica – ha detto la presidente del Consiglio – qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia, anche solo in parte, della stampa stessa”.

“La violenza non si giustifica. Non si minimizza. Non si capovolge. Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità”, ha concluso.

Cosa è successo nella redazione de La Stampa

Il 28 novembre un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nella sede torinese del quotidiano, mentre la redazione era vuota per uno sciopero dei giornalisti.

Il gruppo, che si era staccato dal corteo in corso nel giorno dello sciopero generale, ha forzato l’ingresso tra urla “Free Palestine” e accuse ai giornalisti di essere “complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin”, l’imam torinese destinatario di un recente decreto di espulsione.

Dentro la sede sono state fatte alcune scritte con vernice spray, mentre all’esterno è stato lanciato del letame contro i cancelli, pile di libri e giornali rovesciati. Tra gli slogan più violenti, i manifestanti hanno gridato: “Giornalista terrorista” e “Giornalista ti uccido”.