Assalto a La Stampa, Giorgia Meloni risponde a Francesca Albanese senza nominarla: "Errore pericoloso"

L’assalto alla sede torinese de La Stampa è stato condannato trasversalmente, dal più marginale fra i commentatori televisivi fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Unica eccezione, la relatrice Onu Francesca Albanese che, commentando l’irruzione di un centinaio di attivisti pro-Pal nella redazione del quotidiano, ha sì condannato la violenza, ma ha aggiunto che l’episodio dovrebbe essere un “monito per i giornalisti”. In seguito la premier Giorgia Meloni è intervenuta criticando la funzionaria Onu, pur senza citarla esplicitamente.

Assalto a La Stampa

A Torino un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo per lo sciopero e a sostegno della Palestina libera di venerdì 28 novembre e ha forzato gli ingressi del quotidiano.

I manifestanti hanno fatto irruzione a La Stampa gridando “giornalista terrorista, sei il primo della lista” e “giornalista ti uccido”. Sono seguite scritte sui muri e scompiglio nella redazione, dove libri e documenti sono stati buttati per terra.

L’attacco è avvenuto mentre i giornalisti scioperavano per il rinnovo del contratto e ha destato rabbia e preoccupazione, ma anche perplessità perché La Stampa è stato fra i quotidiani dalle posizioni più morbide nei confronti della Flotilla per Gaza.

Il commento di Francesca Albanese

Nel commentare la notizia, Francesca Albanese ha condannato le violenze, lasciando però uno spazio aperto in merito a presunte responsabilità dei media.

Albanese ha dichiarato di avere “avuto il solito confronto con la stampa italiana che mi ha detto che durante le proteste di ieri erano in sciopero. Però la notizia dell’assalto alla sede della Stampa di Torino l’hanno coperta. Perché non avete coperto anche quello che è successo a Genova e in altre 50 città con migliaia di persone scese in piazza?”.

Albanese ha poi precisato di “condannare fermamente ogni forma di violenza” e di ritenere necessario che “ci sia giustizia per quello che è successo alla sede della Stampa”, specificando che la violenza non va usata “nei confronti di nessuno”.

Infine la frase incriminata: Albanese ha invitato a interpretare gli eventi come “un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, cioè riportare i fatti. E se riescono a permetterselo anche fare un po’ di analisi e di contestualizzazione”.

La replica di Giorgia Meloni

Nel pomeriggio di sabato 29 novembre è arrivata la replica della premier Giorgia Meloni, espressa via social:

È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa. La violenza non si giustifica. Non si minimizza. Non si capovolge.

E ancora:

Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità.