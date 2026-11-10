Assalto a portavalori con esplosivo e kalashnikov sulla Statale 16 tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 10 novembre un violento assalto a un furgone portavalori ha trasformato la Statale 16 in una scena di terrore nel tratto compreso tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, tra Foggia e Barletta. Un commando armato ha fatto esplodere il portellone di un blindato della ditta Battistolli, sparando colpi di kalashnikov e bloccando la circolazione con auto in fiamme, chiodi a tre punte e un autobus di linea di traverso. Bottino ancora da quantificare, si pensa possa essere milionario: al momento non ci sarebbero informazioni ufficiali su eventuali feriti.

La dinamica del colpo sulla Statale 16: esplosivo, kalashnikov e auto in fiamme

L’assalto sarebbe avvenuto intorno alle 8:45 sulla Statale 16 in direzione Foggia: il commando avrebbe esploso in aria e contro il furgone dei colpi di kalashnikov. Poi avrebbe fatto saltare in aria il portellone posteriore del blindato con dell’esplosivo, rubando così il denaro:

Precedentemente la carreggiata era stata sbarrata da due auto date alle fiamme e da un autobus messo di traverso, mentre sull’asfalto erano stati disseminati centinaia di chiodi a tre punte.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Al momento non si registrerebbero feriti tra le guardie giurate o i passanti, stando a La Gazzetta del Mezzogiorno.

Telenorba, invece, riferisce che ci sarebbero due vigilantes feriti.

Il racconto shock dell’autista del bus: “Mi hanno fermato e costretto a mettere il mezzo di traverso”

Uno dei momenti di maggiore drammaticità dell’attacco ha coinvolto un autobus di linea che transitava lungo la statale con a bordo due passeggere. Il conducente, ripreso da AGI, ha descritto i minuti di puro terrore vissuti durante l’assalto. “Passando lo svincolo di Trinitapoli, tra Trinitapoli e Canosa, ho visto due macchine, una bianca e una nera, con un uomo incappucciato a bordo di una Lancia. Il tempo di fare 500, 600 metri, mi hanno superato e bloccato”.

I rapinatori, che sparavano colpi in aria già durante le fasi del blocco, hanno costretto l’uomo sotto minaccia a posizionare l’autobus di traverso per impedire il passaggio degli altri veicoli e ad aprire le porte per far uscire il fumo nero provocato dai fumogeni accesi su strada. L’autista ha raccontato di essersi subito preoccupato di mettere in sicurezza e rassicurare le due passeggere a bordo.

Bottino da quantificare e indagini in corso nel Foggiano

I banditi – un commando composto da un gruppo tra 4 e 10 persone col volto coperto – sarebbero riusciti ad rubare parte del denaro trasportato prima di darsi alla fuga. Al momento il bottino sarebbe ancora da quantificare, anche se secondo Telenorba sarebbe milionario.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la sede stradale, insieme a carabinieri e forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi per ricostruire la fuga del commando e identificare i responsabili.