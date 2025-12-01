Assalto a portavalori sull'A2 tra Scilla e Bagnara a Reggio Calabria, auto bruciate e chiodi: rubati 2 milioni
Una banda di malviventi ha assaltato un furgone portavalori a Reggio Calabria sull'A2, tra Scilla e Bagnara: caos in autostrada
Chiodi sull’asfalto e auto date alle fiamme, caos in autostrada per un assalto a un furgone portavalori. È successo a Reggio Calabria sull’A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara: una banda di malviventi ha bloccato il traffico per fermare il mezzo blindato, ha aperto il fuoco e costretto il personale a consegnare il denaro, per poi darsi alla fuga. Non ci sono feriti, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro.
- Assalto a portavalori sull'A2 a Reggio Calabria
- La rapina in autostrada tra Scilla e Bagnara
- Disagi al traffico
Assalto a portavalori sull’A2 a Reggio Calabria
L’assalto al portavalori in autostrada è avvenuto attorno alle 6.30 della mattina di oggi, lunedì 1 dicembre.
La rapina è stata messa in atto lungo l’A2 nei pressi di Reggio Calabria, all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Lo riporta Ansa.
La rapina sull’A2 tra Scilla e Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria
La rapina in autostrada tra Scilla e Bagnara
Secondo una prima ricostruzione riportata da LaPresse, i rapinatori hanno bloccato il traffico posizionando alcune auto di traverso lungo la carreggiata per poi incendiarle e cospargendo l’asfalto con chiodi.
Bloccato il furgone portavalori, armi in pugno, hanno costretto il personale del mezzo a consegnare il denaro, quindi la fuga.
Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ma non ci sono stati feriti.
Il portavalori è della società Sicurtransport, secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro.
Disagi al traffico
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.
Autostrada bloccata in direzione nord, pesanti le ripercussioni sul traffico.
Per i veicoli leggeri è scattata l’uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in A2 a Bagnara, mentre per i mezzi pesanti è stato disposto il fermo temporaneo allo svincolo di Campo Calabro.
In corso le indagini della polizia per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili della rapina.