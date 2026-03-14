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Eseguiti due arresti e 45.000 euro recuperati a Reggio Calabria, dove due persone sono state fermate con l’accusa di rapina a mano armata ai danni di un negozio Toys Center. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita dopo accurate indagini che hanno permesso di individuare i presunti responsabili del colpo avvenuto il 22 dicembre 2025.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di due soggetti, entrambi originari e residenti nella città calabrese. L’esecuzione del provvedimento è avvenuta l’11 marzo 2026, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dagli investigatori della IV sezione della Squadra Mobile.

La dinamica della rapina

Il fatto risale al 22 dicembre 2025, quando i due presunti autori, giunti a bordo di uno scooter risultato oggetto di furto e con una targa anch’essa di provenienza illecita, hanno fatto irruzione nel punto vendita Toys Center di via De Nava a Reggio Calabria. I malviventi, con il volto coperto da passamontagna, hanno minacciato gli impiegati con una pistola e si sono impossessati del denaro custodito nella cassaforte, per un totale di 45.000 euro. Durante l’azione, si sono anche appropriati del dispositivo telefonico di una dipendente, impedendole così di contattare le forze dell’ordine.

La fuga e le indagini successive

Dopo aver portato a termine la rapina, i due si sono dati alla fuga utilizzando lo stesso motociclo con cui erano arrivati, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, grazie al costante coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e all’attività investigativa della Squadra Mobile, è stato possibile ricostruire i movimenti dei sospettati sia prima che dopo il colpo. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini, integrate con altri approfondimenti investigativi, tra cui appostamenti, servizi di controllo e indagini tecniche svolte dalla Polizia Scientifica.

Il recupero del bottino e la fase delle indagini

Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, gli investigatori hanno rinvenuto parte dei proventi della condotta criminosa nella disponibilità di uno dei due arrestati, confermando la pianificazione dettagliata del colpo. Le indagini, tuttora in corso, proseguono sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

IPA