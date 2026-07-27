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Due cittadini romeni di 14 anni e 18 anni sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato in concorso a Milano. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella giornata di venerdì 24 luglio, dopo che i giovani sono stati sorpresi a tentare di derubare anziani in diverse zone della città.

L’inizio dell’operazione: il sospetto in via Medeghino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di pattugliamento della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate, impegnata nella prevenzione dei reati predatori.

Nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, gli agenti hanno notato un’automobile in doppia fila in via Medeghino, con tre persone a bordo e il motore acceso, pronta a partire rapidamente. Insospettiti dalla situazione, i poliziotti hanno deciso di invertire il senso di marcia per procedere a un controllo più approfondito.

Il tentativo di furto ai danni di un anziano

Avvicinandosi al veicolo, gli agenti hanno assistito a una scena sospetta: un uomo di 80 anni stava cercando di trattenere per il polso un ragazzo, poi identificato come il quattordicenne romeno. Quest’ultimo è riuscito a liberarsi grazie all’intervento del complice diciottenne. I due giovani si sono quindi precipitati verso l’auto, dove il conducente li attendeva per la fuga.

L’inseguimento e il secondo tentativo in via Ripamonti

Dopo essersi accertati delle condizioni dell’anziano e aver ricostruito il tentativo di furto del portafogli, gli agenti hanno seguito il veicolo sospetto. L’auto ha percorso diverse strade cittadine fino a fermarsi in via Ripamonti. Qui, i tre hanno replicato il loro modus operandi: il conducente è rimasto al volante con il motore acceso, mentre i due giovani sono scesi a piedi in cerca di una nuova vittima.

Il pedinamento della seconda vittima e l’intervento della Polizia

Individuato un altro anziano sul marciapiede, i due ragazzi hanno iniziato a pedinarlo. Il quattordicenne si è avvicinato cercando di non attirare l’attenzione, mentre il diciottenne lo seguiva a breve distanza con funzione di palo. Tuttavia, l’arrivo di una volante della Polizia di Stato dalla direzione opposta ha fatto desistere i giovani, che hanno tentato di allontanarsi rapidamente.

L’arresto e le conseguenze

Gli agenti in servizio a Milano, che non avevano mai perso di vista i sospetti, sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a bloccarli prima che potessero far perdere le proprie tracce. Al termine degli accertamenti di rito, i due giovani sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato. Il quattordicenne è stato associato presso il Centro di Prima Accoglienza dell’Istituto Penitenziario Minorile Cesare Beccaria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA