Assalto al Bancomat a Brugherio, presa la "banda della marmotta" che lo fece saltare in aria con l'esplosivo
Quattro arresti per l'assalto al bancomat di Brugherio: la banda della marmotta smascherata dai Carabinieri
Il 21 dicembre 2025 uno sportello postale a Brugherio è stato assaltato con esplosivo. I maliventi fecero saltare in aria la cassa con un ordigno artigianale chiamato “marmotta”. Le complesse investigazioni hanno permesso di ricostruire la dinamica del colpo e identificare i componenti della “banda della marmotta”. In carcere sono finiti tre uomini tra i 23 e i 32 anni, una donna di 33 anni è agli arresti domiciliari.