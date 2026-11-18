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Il 21 dicembre 2025 uno sportello postale a Brugherio è stato assaltato con esplosivo. I maliventi fecero saltare in aria la cassa con un ordigno artigianale chiamato “marmotta”. Le complesse investigazioni hanno permesso di ricostruire la dinamica del colpo e identificare i componenti della “banda della marmotta”. In carcere sono finiti tre uomini tra i 23 e i 32 anni, una donna di 33 anni è agli arresti domiciliari.