Assalto al casello autostradale di Mottola con l'esplosivo, rapina alla cassa dei pedaggi

Un assalto notturno al casello autostradale di Mottola, in provincia di Taranto, ha scosso il tratto pugliese della A14. Intorno alle 2.30 della notte tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere la cassa continua dei pedaggi con un ordigno artigianale, probabilmente inserito nel bocchettone del denaro attraverso la cosiddetta “tecnica della marmotta”.

Cosa è successo al casello autostradale di Mottola

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalle testate locali, i criminali sarebbero arrivati a bordo di un suv. L’obiettivo era uno solo:il contenuto in contanti custodito nella macchina automatica. Il bottino non è stato ancora quantificato.

Dopo aver pagato il pedaggio per aprire il bocchettone erogatore, avrebbero piazzato l’esplosivo e atteso la detonazione. L’esplosione, precisa e devastante, ha distrutto la struttura, lasciando spazio per sottrarre rapidamente il denaro.

L’assalto della banda è avvenuto al casello autostradale di Mottola, in provincia di Taranto

L’azione è durata pochi minuti, il tempo sufficiente per mettere a segno il colpo e dileguarsi. Nessun ferito, ma i danni materiali sono ingenti.

Indagini in corso: l’ombra di una banda esperta

Sulla scena sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale, supportati dalla Scientifica e dal personale della società autostradale. Gli investigatori ipotizzano l’azione di una banda organizzata, forse già responsabile di colpi simili in passato.

Le modalità e la rapidità fanno pensare a professionisti abituati a colpire i caselli meno presidiati durante le ore notturne.

Al vaglio le telecamere della zona

Sono in corso i rilievi tecnici e le analisi delle immagini di videosorveglianza presenti sul tratto autostradale tra Mottola e Castellaneta.

Gli inquirenti stanno valutando anche l’eventuale uso di più veicoli o la presenza di complici lungo la via di fuga. Il casello è rimasto chiuso per diverse ore per consentire la messa in sicurezza della zona.

Una serie di furti simili

L’episodio di Mottola non sarebbe isolato. Negli ultimi mesi – come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno – sono stati registrati diversi tentativi di furto ai caselli autostradali in Puglia e in altre regioni del Sud, spesso con dinamiche analoghe.

Gli inquirenti stanno cercando collegamenti tra i diversi episodi per comprendere se si tratti dello stesso gruppo criminale.

Le indagini proseguono serrate: nei prossimi giorni si attendono sviluppi legati all’analisi dei materiali esplosivi e all’identificazione dei veicoli in transito nella fascia oraria dell’assalto.