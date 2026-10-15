Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Otto persone sono state arrestate dopo aver assaltato a Laterina Pergine Valdarno il caveau dell’azienda orafa “Fratelli Chini s.r.l.”. A catturare la banda di rumeni sono stati i Carabinieri di Arezzo. L’azione è stata sventata grazie all’intervento tempestivo dei militari, che hanno bloccato la fuga dei sospetti dopo averli rintracciati nei pressi del casello Valdarno.

Assalto all’azienda orafa a Laterina Pergine Valdarno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella notte, intorno alle 4. L’allarme dell’azienda orafa “Fratelli Chini s.r.l.”, situata in via Nazionale a Laterina Pergine Valdarno, è scattato improvvisamente, facendo convergere sul posto sia il personale della vigilanza privata sia i militari dell’Arma.

La strategia della banda: blocchi stradali e incendi

Per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine e garantirsi la fuga, i malviventi hanno messo in atto una serie di azioni coordinate. La via Nazionale è stata ostruita con un albero reciso e fatto cadere sulla carreggiata. Inoltre, due mezzi rubati poco prima dalla vicina azienda “ITAC s.p.a.” sono stati incendiati e posizionati come barricate, insieme ad alcune pedane in legno date alle fiamme. Un terzo veicolo, sottratto a una società di gas tecnici, è stato utilizzato per sfondare il cancello dell’azienda orafa, già in passato presa di mira da ladri.

L’intervento delle forze dell’ordine e la fuga sventata

Il tempestivo intervento delle pattuglie delle Compagnie di Arezzo e San Giovanni Valdarno, supportate anche dalla Polizia Stradale di Battifolle, ha permesso di mettere in fuga i responsabili del tentato assalto. Fondamentale è stato anche il contributo del 4° Elinucleo di Pisa, che ha sorvolato la zona per individuare i sospetti in fuga lungo la tratta aretina dell’autostrada A/1.

L’arresto degli otto sospetti e il sequestro degli arnesi

All’uscita del casello Valdarno, i Carabinieri di Arezzo sono riusciti a rintracciare 8 persone di origine rumena, trovate ancora in possesso di parte degli strumenti utilizzati per il tentato assalto alla ditta orafa. Gli arrestati sono stati condotti in caserma, dove sono in corso ulteriori accertamenti.

Indagini in corso: possibili collegamenti con altri colpi

La Procura della Repubblica di Arezzo ha avviato ulteriori indagini per verificare se la banda sia coinvolta in altri furti o tentativi di furto ai danni delle aziende del distretto orafo aretino. L’operazione ha messo in luce la pericolosità e l’organizzazione del gruppo, che ha agito con metodi militari per tentare di eludere i controlli e portare a termine il reato.

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