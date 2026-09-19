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È stato eseguito un arresto a Bari, dove un 15enne è stato sottoposto a misura cautelare per il presunto coinvolgimento nella violenta aggressione ai danni di un militare della Guardia di Finanza, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio. Il giovane è accusato di tentato omicidio pluriaggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, reati che sarebbero stati commessi durante un tentativo di furto d’auto.

Le indagini e l’arresto del minorenne

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita su disposizione del Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Il provvedimento è il risultato delle indagini avviate dagli investigatori del Commissariato di P.S. Bari Nuova Carrassi, che hanno ricostruito la dinamica della violenta aggressione avvenuta in via Papa Benedetto XIII.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra il 2 e il 3 luglio un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, è intervenuto per sventare un tentativo di furto d’auto da parte di alcuni giovani. Dopo essersi qualificato come appartenente alle Forze dell’Ordine, il finanziere è stato circondato e aggredito da un gruppo di circa quindici persone, tra cui sia minori che maggiorenni.

Un’indagine articolata e un precedente arresto

L’attività investigativa, condotta con tempestività dagli agenti del Commissariato di Bari Nuova Carrassi, ha permesso di identificare tra gli autori dell’aggressione anche il 15enne barese, ora sottoposto a misura cautelare in I.P.M. (Istituto Penale per i Minorenni). L’episodio aveva già portato, l’11 settembre scorso, all’arresto in carcere di un maggiorenne, anch’egli ritenuto coinvolto nei fatti.

Il minorenne è ritenuto presumibilmente responsabile, sulla base degli accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, dei reati di tentato omicidio pluriaggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Ulteriori sviluppi investigativi

Sono ancora in corso approfondimenti investigativi per identificare tutti gli altri soggetti che hanno preso parte all’evento criminoso. Il gruppo che ha aggredito il finanziere era composto da circa quindici persone, tra cui diversi minori e alcuni maggiorenni. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta composizione del gruppo e il ruolo di ciascun partecipante.