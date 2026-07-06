Assalto al furgone blindato tra Cerignola e Canosa, auto in fiamme e colpi di fucile: banconote sull'asfalto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra Cerignola e Canosa di Puglia, sulla strada provinciale 231, c’è stato un nuovo assalto al furgone blindato. Alcuni banditi, incappucciati e armati, hanno dato alle fiamme due auto e sparato diversi colpi di fucile, facendo poi esplodere il portellone per prelevare i soldi. Diverse banconote sono rimaste sull’asfalto dopo il colpo.

L’assalto al furgone blindato tra Cerignola e Canosa di Puglia

Nella mattinata di lunedì 6 luglio un furgone blindato adibito al trasporto valori è stato assaltato lungo la strada provinciale 231 nella zona di Cerignola (in provincia di Foggia), al confine con Canosa di Puglia (Bat).

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno, i banditi, incappucciati e armati, avrebbero dato alle fiamme due automobili per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine ed esploso diversi colpi di fucile contro il veicolo, a bordo del quale c’erano tre vigilantes.

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Dopo aver costretto il conducente a fermarsi, i rapinatori avrebbero fatto esplodere il portellone per prelevare il denaro contenuto all’interno del furgone blindato.

Diverse banconote sarebbero rimaste sull’asfalto al termine dell’assalto.

Nessun ferito nell’assalto al furgone blindato in Puglia

Nessuno è rimasto ferito nell’assalto al furgone blindato avvenuto nella mattinata di lunedì 6 luglio.

Sul posto è intervenuta la Polizia a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alla banda.

Il colpo sarebbe andato a segno: sarebbe stato prelevato del denaro, ma la cifra è ancora da quantificare anche perché una parte del bottino, come detto, sarebbe rimasta in strada.

Assalto a un tir di sigarette nel Foggiano

Sempre nella mattinata di lunedì 6 luglio e sempre nel Foggiano, un tir carico di tabacchi è stato assaltato attorno alle 9 ad Ascoli Satriano da un commando che ha bloccato il mezzo pesante riuscendo a impossessarsi del carico, dopo aver sequestrato l’autista e i vigilantes incaricati della scorta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il camion, proveniente dalla Campania, aveva lasciato l’autostrada all’uscita di Candela quando, poco dopo, sulla Statale 655, sarebbe stato fermato da un mezzo pesante che trasportava balle di paglia. Sarebbero poi entrate in azione alcune persone incappucciate a bordo di alcune automobili, che avrebbero compiuto la rapina.

L’autista del tir è stato successivamente ritrovato nelle campagne di Ascoli Satriano. A soccorrerlo è stato un agricoltore, che lo ha riaccompagnato sulla Statale 655. Le sue condizioni di salute sarebbero buone e avrebbe riferito agli investigatori che durante l’assalto non sarebbero stati esplosi colpi di arma da fuoco.

I due vigilantes della società di sicurezza, con sede in provincia di Avellino, sarebbero stati rilasciati nelle campagna di Minervino Murge (Bat). Ai due vigilante sarebbero state sottratte le divise e le armi in dotazione.