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È stato eseguito un arresto per tentata aggressione e danneggiamento aggravato il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato in pieno centro cittadino a Bari. Un uomo di 39 anni, già destinatario della misura di divieto di avvicinamento, è stato fermato mentre cercava di raggiungere l’ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

I fatti: la ricostruzione dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Bari, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna in evidente stato di agitazione. La segnalazione è arrivata nella mattinata di lunedì, quando la vittima ha riferito che l’ex compagno stava tentando di entrare nel suo negozio con l’intenzione di aggredirla.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna si era barricata nel bagno del proprio esercizio commerciale, situato nel centro di Bari, per sfuggire all’uomo che, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, era riuscito a introdursi all’interno del locale. La tempestività della pattuglia moto-montata dei “Falchi” della Squadra Mobile ha permesso di intervenire rapidamente: gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di forzare anche la porta del bagno, dove la vittima si era rifugiata in preda al panico.

L’arresto e le accuse

L’aggressore, un uomo di 39 anni con precedenti di Polizia, è stato immediatamente bloccato e accompagnato in Questura. Gli accertamenti hanno confermato che era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, emessa a seguito di una denuncia per maltrattamenti. La violazione di questa misura ha portato al suo arresto per il reato di inosservanza del divieto di avvicinamento, oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato causato dall’effrazione della porta del negozio.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Il 9 settembre, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo e ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo il divieto di avvicinamento con la custodia cautelare in carcere. Questa decisione è stata presa alla luce della gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte da parte dell’indagato.

Il rispetto della privacy e della presunzione di innocenza

Le autorità hanno inoltre sottolineato la necessità di diffondere la notizia con linguaggio sobrio e rispettoso della presunzione di innocenza, evitando espressioni o immagini che possano ledere i diritti della persona indagata. La riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale non è consentita fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare.

IPA