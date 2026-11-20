Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone sono state raggiunte dalla custodia cautelare in carcere per l’assalto a un furgone portavalori. Il provvedimento è stato eseguito all’alba dai Carabinieri della Compagnia di Brindisi, con il supporto di reparti specializzati, nell’ambito dell’indagine sulla rapina avvenuta a San Pietro Vernotico.

L’assalto al portavalori a San Pietro Vernotico

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. I tre indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo e in concorso, di rapina pluriaggravata, esplosioni pericolose in luogo pubblico, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e furto aggravato. L’accusa riguarda anche un quarto complice, già sottoposto alla stessa misura e per il quale si procede separatamente.

L’inchiesta è partita dall’assalto compiuto la mattina del 12 luglio 2025 in via Rossini, a San Pietro Vernotico. Due uomini con il volto coperto e armati di un fucile a canne mozzate hanno minacciato le guardie giurate impegnate nel ritiro degli incassi di un supermercato e si sono impossessati di oltre 37.000 Euro. A uno dei vigilanti hanno sottratto anche la pistola di servizio. L’autista del blindato ha bloccato con una manovra l’auto predisposta per la fuga; durante la concitazione, i rapinatori hanno sparato un colpo in strada e sono poi scappati su un Fiat Scudo con targhe rubate.

Le indagini e la base logistica

Gli investigatori hanno ricostruito la preparazione e l’esecuzione del colpo attraverso le immagini di videosorveglianza, che hanno documentato i sopralluoghi e i percorsi di avvicinamento e fuga. Dopo l’arresto, il 13 novembre 2025, di uno degli esecutori materiali, gli accertamenti hanno portato all’identificazione degli indagati e alla ricostruzione dei rapporti nel gruppo. Le attività tecniche hanno fatto emergere tensioni sulla divisione del bottino e la simulazione del furto dell’auto, che la proprietaria aveva invece messo a disposizione. L’analisi dei telefoni e dei dati delle celle ha riscontrato incontri preparatori e successivi, oltre a collegamenti con i furti che avevano preceduto l’assalto.

Le verifiche hanno individuato in un garage a Cellino San Marco la base del gruppo, dove venivano nascosti veicoli, armi e denaro. Un complice avrebbe svolto il ruolo di staffetta usando un furgone aziendale. Il Gip ha ritenuto concreto e attuale il rischio di reiterazione dei reati, valutando la disponibilità di armi clandestine, i reati collegati e la violenza dell’azione, compiuta di giorno e in presenza di passanti.

Arresto e sequestri

Durante le perquisizioni, uno degli indagati è stato arrestato in flagranza per la disponibilità di materiale illecito e potenzialmente offensivo. In un’auto parcheggiata nell’area di una villa di campagna è stato trovato un fucile calibro 12 con matricola abrasa, carico; nel bagagliaio c’erano 135 cartucce dello stesso calibro.

In due container sono state sequestrate ingenti quantità di infiorescenze di marijuana, ricavate da una piantagione essiccata. Uno dei container era stato attrezzato come serra indoor, con stufe, illuminazione artificiale e strumenti per pesare e confezionare la droga. In un garage è stata inoltre trovata una cassetta di sicurezza a muro con oltre 11.000 euro, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita. Arma, stupefacente, denaro e altro materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’operazione hanno partecipato reparti provenienti da Amendola, Modugno, Tito e Bari.