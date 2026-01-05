Assalto al portavalori a Ortona sull'A14, auto in fiamme e bomba fatta esplodere: bottino da 400 mila euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un furgone portavalori è stato preso d’assalto sull’autostrada A14 in direzione nord, nei pressi di Ortona (Chieti). Sul luogo sono intervenuti la polizia stradale di Pescara, i vigili del fuoco e il personale del 118. I rapinatori hanno disseminato la carreggiata di chiodi e fumogeni e hanno incendiato almeno due veicoli. Non è stato ancora accertato se durante l’assalto siano state impiegate armi da fuoco. Il bottino ammonterebbe a 400 mila euro, caccia a un commando composto da 4-5 individui, che avrebbe fatto esplodere anche una bomba. Due persone, una di Roma e l’altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate sul posto dai sanitari del 118 per intossicazione: hanno rifiutato comunque il trasporto in ospedale.

Ortona, portavalori assaltato dai malviventi

L’assalto al portavalori è stato messo in atto attorno alle 6:30 di lunedì 5 gennaio.

Dopo l’attacco è stata disposta la chiusura di un tratto dell’autostrada A14 tra Ortona e Pescara Sud.

Il cerchio rosso indica la zona in cui è avvenuto l’assalto al portavalori blindato: l’autostrada A14 nel tratto fra Pescara Sud e Ortona in Abruzzo

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale per i rilievi del caso e il personale della Direzione 7° tronco di Autostrade per l’Italia.

Bottino da 400 mila euro

Secondo AGI, che cita fonti investigative, ad agire sarebbe stato un commando composto da 4-5 persone.

I malviventi avrebbero prima gettato numerosi chiodi sull’asfalto, poi messo un mezzo di traverso sulla carreggiata e quindi sparato in aria alcuni colpi per fare fermare il furgone blindato.

Successivamente, sarebbero fuggiti a bordo di due Alfa Romeo utilizzate per arrivare sul posto, abbandonate al km 398.

Due sono state incendiate: non è chiaro se i rapinatori siano fuggiti a piedi nella campagna circostante o se ci fosse un complice ad attenderli.

Il bottino ammonterebbe a circa 400 mila euro.

La bomba fatta esplodere

Secondo Adnkronos, il commando non solo avrebbe acceso fumogeni per scappare, ma avrebbe anche fatto esplodere una bomba che avrebbe causato una forte esplosione.

Traffico deviato e code in autostrada

Intorno alle 7 del mattino, il tratto in direzione Pescara, all’altezza del km 402, è stato interdetto al traffico.

Al termine dei rilievi, la strada è stata ripulita dai chiodi e liberata dalle auto date alle fiamme.

Il traffico è fermo nel tratto interessato e si segnala un chilometro di coda in direzione Pescara.

Chi è diretto proprio verso Pescara deve uscire a Ortona, seguire le strade ordinarie e rientrare in autostrada al casello di Pescara Sud.

Due persone intossicate

ANSA riferisce che due persone, una di Roma e l’altra della provincia di Chieti, sono state medicate sul posto dal 118 per intossicazione da fumi sprigionati dalle fiamme delle auto incendiate e dal fumo di alcuni fumogeni accesi dai malviventi.

Entrambe avrebbero rifiutato di essere portate in ospedale.

Nel corso dell’assalto, comunque, non ci sarebbero stati feriti.