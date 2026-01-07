Assalto al portavalori della Battistolli sull'A14 a Cerignola, tre auto in fiamme e chiodi sull'asfalto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Assaltato un portavalori sulla A14 tra Foggia e Cerignola. Durante la fuga sono stati lanciati chiodi a tre punte sull’asfalto per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. Sono stati utilizzati fumogeni e sono stati sentiti colpi di arma da fuoco. Il mezzo blindato è stato aperto con l’utilizzo di un esplosivo in corrispondenza del portellone. L’episodio è simile a quello accaduto il 5 gennaio a Ortona e si ipotizza lo stesso gruppo di rapinatori.

Assalto a un portavalori sull’A14

Non è la notizia relativa al 5 gennaio: è accaduto ancora. Un portavalori è stato assaltato sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto pugliese dell’autostrada. Nello specifico, l’assalto è avvenuto nel primo pomeriggio al casello di Cerignola Est, corsia sud, all’altezza del chilometro 595 tra Foggia e Cerignola.

Si tratta di un copione quasi identico a quello dei fatti del 5 gennaio, ma il blindato preso d’assalto è dell’azienda Battistolli. Il gruppo di assaltatori ha sparato colpi d’arma da fuoco verso l’alto per bloccare il furgone e ha usato un esplosivo per aprire il portellone.

ANSA Frame dell’assalto al portavalori del 5 gennaio 2026

Dalla prima ricostruzione sembra che siano riusciti a fuggire con il bottino in denaro, ma che durante la fuga abbiano pensato a come rallentare le forze dell’ordine che li avrebbero inseguiti. Hanno infatti incendiato tre auto e gettato sull’asfalto chiodi a tre punte.

Autostrada bloccata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Immediato l’intervento sul tratto autostradale incendiato, che è stato chiuso tra Cerignola Est e il bivio per la A16 Napoli-Canosa.

Gli automobilisti diretti a sud sono stati bloccati per diverso tempo. Il consiglio è quello di immettersi sulla SS 16 Adriatica verso Bari e rientrare in autostrada a Canosa, come suggerito dalle comunicazioni ufficiali.

Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà prima della riapertura del tratto. Alle 21:20 la strada risulta ancora chiusa.

Il secondo caso del 2026

L’assalto al portavalori di mercoledì 7 gennaio segue quello del 5 gennaio 2026. Due eventi nei primi giorni del nuovo anno e, considerando la vicinanza geografica e temporale, potrebbe trattarsi dello stesso gruppo di rapinatori.

Lo scorso 5 gennaio è stato preso di mira un portavalori dell’istituto di vigilanza Aquila, un’azienda di Ortona. Il modus operandi però è stato lo stesso: per fermare il furgone sono stati utilizzati prima colpi in aria e poi un esplosivo per far saltare una parte del blindato.

Dopo giorni è stato possibile calcolare quanto sono stati in grado di rubare i rapinatori: 400.000 euro di bottino. Anche in quel caso erano stati gettati chiodi sull’asfalto e date alle fiamme alcune auto prima della fuga.