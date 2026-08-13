Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro ordini di custodia cautelare in carcere per i presunti complici della rapina a un portavalori avvenuta lo scorso ottobre lungo l’autostrada Adriatica nel territorio di Porto Recanati. I destinatari dei provvedimenti sono pregiudicati pugliesi, accusati di gravi reati aggravati dal metodo mafioso.

Le forze dell’ordine in azione: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata del 13 agosto 2026 gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Macerata, della Sezione investigativa di Ancona (S.I.S.C.O), del Servizio centrale Operativo e i militari dell’Arma dei Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo di Macerata, in collaborazione con la Squadra Mobile di Foggia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 pregiudicati pugliesi. Gli arrestati, di età compresa tra 45 e 58 anni, sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentata rapina, tentato omicidio e ricettazione, con l’aggravante dell’agevolazione e del metodo mafioso.

L’assalto al portavalori: la ricostruzione dei fatti

L’operazione è scaturita dall’assalto avvenuto il 27 ottobre 2025 sul tratto autostradale A14 nel territorio di Porto Recanati, quando un commando armato composto da almeno 10 persone a bordo di 5 autovetture (poi risultate provento di furto) ha preso di mira due furgoni blindati della società di vigilanza “Vedetta 2 Mondialpol”. Uno dei mezzi trasportava denaro contante per circa 2.900.000 euro. I malviventi, tutti travisati con passamontagna, hanno messo in atto un piano paramilitare: hanno sparso chiodi a tre punte sulla carreggiata, bloccato la strada con un autoarticolato e aperto il fuoco con kalashnikov contro i blindati. Dopo aver costretto i mezzi a fermarsi, hanno tentato di far esplodere la cassaforte di uno dei furgoni con un ordigno piazzato sulla fiancata.

Gli arresti in flagranza e le indagini successive

Nell’immediatezza dei fatti, 3 soggetti originari del cerignolano sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina aggravata in concorso e tentato omicidio, dopo essere stati rintracciati appena fuori dal tratto autostradale. Attualmente si trovano detenuti in attesa di giudizio presso le Case Circondariali. Parallelamente, sono state avviate indagini d’urgenza da parte degli uffici investigativi specializzati della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Le prove sono state ottenute tramite analisi dei tabulati telefonici, visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, sopralluoghi specifici e analisi del DNA effettuate dalla Polizia Scientifica e dal RIS.

Il metodo mafioso e la pericolosità dell’azione

La ricostruzione del modus operandi ha consentito di contestare l’aggravante del metodo mafioso, dato che l’assalto è stato condotto con tecniche paramilitari e con una forza di intimidazione tipica delle associazioni criminali mafiose. L’azione si è svolta in pieno giorno, con l’uso di armi da guerra e di esplosivi, mettendo a rischio la vita di ignari automobilisti e delle guardie giurate. Diversi colpi di AK 47 sono stati esplosi all’altezza del parabrezza del mezzo blindato, attentando alla vita degli addetti alla sicurezza. Per questi motivi, oltre alla rapina, è stato contestato anche il tentato omicidio.

Il ruolo delle organizzazioni mafiose pugliesi

Le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, corroborate da accertamenti investigativi, hanno permesso di comprendere come questi gruppi di assaltatori abbiano agito in stretta sinergia, agevolando l’operatività delle famiglie mafiose pugliesi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e avallato dal GIP, i gruppi criminali specializzati negli assalti ai portavalori o ai caveau degli istituti di vigilanza operano previo il nulla osta delle famiglie mafiose pugliesi, o addirittura su loro invito. Le organizzazioni mafiose forniscono armamenti, anche da guerra, finanziano le azioni criminali (anticipando le spese per trasferte, noleggio auto, acquisto di cellulari dedicati) e garantiscono supporto logistico in ogni fase della rapina, in cambio di una percentuale consistente del bottino.

Il riciclaggio dei proventi delle rapine

I proventi delle rapine, secondo quanto emerso dalle indagini, vengono reinvestiti in altre attività illecite, come l’acquisto di partite di stupefacenti, oppure utilizzati per acquisire attività commerciali (ristoranti, sale giochi e scommesse) o per il sostentamento delle famiglie dei consociati detenuti.

IPA