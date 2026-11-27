Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato arrestato in Puglia, a Trinitapoli, l’ultimo presunto componente del gruppo accusato di aver preparato un assalto a un furgone portavalori. L’azione è stata sventata il 18 marzo 2026 a Vignola. Il provvedimento è stato eseguito il 25 novembre 2026 dalla Polizia di Stato, su disposizione del Gip di Bologna, nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia.

Assalto a un furgone portavalori a Vignola: arresto a Trinitapoli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, all’operazione hanno partecipato le Squadre mobili di Modena e Bologna, con il supporto degli investigatori della BAT. L’uomo, nato nel 1993 e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura.

Il provvedimento è il risultato degli accertamenti sul progetto di assalto a un furgone portavalori, sventato il 18 marzo 2026 a Vignola. Quel giorno gli agenti erano intervenuti in un’area del territorio comunale e avevano arrestato in flagranza alcune persone, ritenute coinvolte nella preparazione e nell’esecuzione del piano. Le accuse contestate in quella circostanza erano detenzione di armi da guerra e tentata rapina aggravata.

Il ruolo contestato

Secondo l’ipotesi investigativa, il destinatario della misura si trovava sul posto quando le forze dell’ordine erano intervenute, ma era riuscito a evitare la cattura e a far perdere le proprie tracce. Gli inquirenti gli attribuiscono un ruolo operativo nel gruppo: avrebbe curato il furto di alcune auto da usare nelle diverse fasi del progetto e avrebbe preso parte sia alla pianificazione sia all’esecuzione dell’assalto.

Gli investigatori hanno ricostruito i suoi spostamenti analizzando gli elementi raccolti. Un contributo decisivo è arrivato dai filmati di videosorveglianza di un locale di ristorazione, che lo avrebbero ripreso il 17 marzo 2026 a Vignola, insieme ad alcuni dei soggetti poi arrestati in flagranza. Anche l’esame dei tabulati telefonici e dei collegamenti alle celle ha fornito elementi a sostegno della ricostruzione e ha permesso di circostanziare la sua presenza nei luoghi e nei momenti ritenuti rilevanti.

Il trasferimento in carcere

L’uomo è stato rintracciato nell’abitazione della compagna a Trinitapoli. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Con l’esecuzione dell’ordinanza, la polizia ha individuato e assicurato alla giustizia tutti i presunti componenti del gruppo che, secondo l’accusa, avrebbe dovuto portare a termine l’assalto.