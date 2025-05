Assalto al portavalori tra Bitonto e Terlizzi, auto incendiate dalla banda in fuga: inferno sulla provinciale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra Bitonto e Terlizzi c’è stato un assalto a un furgone portavalori. Il mezzo è stato bloccato sulla provinciale 231 ma i malviventi non sono riusciti ad aprire il portellone e si sono allontanati a mani vuote. Nella fuga hanno dato fuoco a due automezzi lasciati sulla carreggiata. Non risultano feriti.

Assalto a portavalori tra Bitonto e Terlizzi: cosa è successo

L’assalto al portavalori è avvenuto nella mattinata di lunedì 5 maggio, attorno alle ore 7,15, su un tratto di strada della provinciale 231 tra Bitonto e Terlizzi, nella provincia di Bari.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, gli autori del (tentato) colpo avrebbero bloccato il furgone e tentato di aprire, senza successo, il portellone. Impossibilitati ad accedere al denaro, i malviventi si sarebbero dati alla fuga a mani vuote, lasciando dietro di loro due automobili dati alle fiamme (allo scopo di rallentare l’arrivo dei carabinieri e far disperdere le loro tracce). Non ci sarebbero feriti.

Fonte foto: IPA

Sull’assalto al furgone portavalori tra Bitonto e Terlizzi, nel Barese, stanno indagando i carabinieri.

In base a quanto riferito da Bari Today, durante l’assalto al furgone portavalori sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco.

Le ripercussioni sul traffico dopo l’assalto a portavalori

La Strada Provinciale 231 è stata momentaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra Bitonto e Sovereto in seguito all’assalto al furgone portavalori. Si consiglia di utilizzare strade alternative e a prestare massima attenzione per evitare disagi e non intralciare i lavori dei soccorsi.

Le indagini sull’assalto al furgone portavalori

Su quanto accaduto sulla strada provinciale 231 tra Bitonto e Terlizzi nella mattinata di lunedì 5 maggio stanno indagando i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, dopo che due mezzi sono stati dati alle fiamme dai malviventi durante la loro fuga.

Il precedente assalto al portavalori tra Melfi e Candela

Nel mese di marzo, sulla Statale tra Melfi (Potenza) e Candela (Foggia) c’era stato un altro assalto a un furgone portavalori, durante il quale era stato usato dell’esplosivo ed erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco.

In quell’occasione, i malviventi erano riusciti a portare via alcuni sacchi contententi del denaro.