Assalto al supermercato Walmart in Michigan, uomo accoltella 11 clienti: feriti gravi, fermato 42enne

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 42 anni ha aggredito 11 persone che si trovavano in fila alla cassa di un supermercato di Traverse City, in Michigan, negli Usa. L’aggressore ha ferito le vittime con un coltello a serramanico, per poi essere fermato dalla polizia. Sei delle persone accoltellate sono in gravi condizioni. Le autorità hanno definito l’aggressione “casuale”.

Attacco in un supermercato

Attorno alle 16:45 di sabato 26 luglio a Traverse City, in Michigan, stato del nord degli Usa, nella regione dei Grandi Laghi, un uomo ha accoltellato 11 persone che si trovavano in fila alla cassa di un supermercato.

Il responsabile degli accoltellamenti sarebbe un uomo di 42 anni. L’arma utilizzata sarebbe un coltello a serramanico con una lama lunga 5 centimetri. I clienti del supermercato hanno immediatamente chiamato la polizia.

ANSA Il supermercato in cui è avvenuto l’accoltellamento fa parte della grande catena Walmart

Dopo alcuni minuti gli agenti delle forze dell’ordine sono arrivati sul posto e hanno bloccato l’aggressore, che è stato arrestato. Lo sceriffo della città sta indagando su quanto accaduto.

Le condizioni delle vittime

Le vittime dell’attacco al supermercato di Traverse City sono in totale 11. Di queste, sei sarebbero in condizioni gravi e sarebbero state ricoverate in ospedale, il Munson Healthcare.

È stato lo stesso ospedale, in un post sui social network, a informare delle condizioni delle vittime. Delle sei persone ricoverate, cinque presenterebbero un quadro molto grave.

I motivi dell’aggressione

Non si conoscono al momento le ragioni che hanno portato il 42enne arrestato ad attaccare undici persone in un supermercato. Le autorità locali hanno definito l’attacco “random“, casuale.

Nella cittadina dove è avvenuto l’attacco vive un importante politico del Partito Democratico, Pete Buttigieg, ex segretario ai trasporti e candidato alle primarie per diventare presidente.

Buttigieg ha commentato: “Io e mio marito Chasten, insieme all’intera comunità di Traverse City, siamo scossi dall’orribile e insensata violenza che si è manifestata al supermercato Walmart nella giornata di oggi. I nostri pensieri vanno a tutte le vittime e alle altre persone coinvolte, e auguriamo una rapida guarigione a chi è rimasto ferito”.