Assalto al treno in Inghilterra, dipendente delle ferrovie rimasto ferito: "ha salvato vite, è stato un eroe"

Uno dei feriti gravi nell’accoltellamento avvenuto sul treno per Londra nella giornata di domenica 2 novembre è un membro del personale dell’operatore ferroviario London North Eastern Railway. Lo ha reso noto la polizia britannica, aggiungendo che “le sue azioni sono state a dir poco eroiche e hanno senza dubbio salvato la vita di molte persone”. Intanto è stato rilasciato uno dei due arrestati: al momento, l’unico sospettato è un 32enne.

Rilasciato uno degli arrestati

La polizia britannica, infatti, ha dichiarato che solo uno dei due uomini arrestati è sospettato dei ferimenti col coltello su un treno diretto a Londra.

Il secondo è stato quindi rilasciato. “Gli investigatori che indagano su un accoltellamento multiplo su un treno nel Cambridgeshire possono confermare questa sera che un uomo di 32 anni, precedentemente arrestato, è ora considerato l’unico sospettato”, mentre è uscito dal carcere il 35enne, si legge in un comunicato della Polizia dei Trasporti britannica.

Delle persone ferite, 11 in totale, uno solo è ancora in pericolo di vita: si tratta di un membro del personale ferroviario, che aveva cercato di fermare l’aggressore. Altri cinque invece sono stati dimessi dall’ospedale.

Comportamento eroico che ha salvate vite

Proprio del membro del personale dell’operatore ferroviario London North Eastern Railway, o LNER, che gestisce i servizi della East Coast Mainline, ha parlato la polizia.

Dopo aver visionato le telecamere a circuito chiuso del treno, è risultato chiaro che le azioni del dipendente ferroviario sono state “a dir poco eroiche e hanno senza dubbio salvato la vita di molte persone”.

Lo ha dichiarato il vice capo della polizia britannica, Stuart Cundy, senza esitare a definite eroico il comportamenti dell’uomo.

Cosa è successo sul treno

Sul convoglio, partito alle 18:25 da Doncaster, nel nord dell’Inghilterra, e diretto alla stazione di King’s Cross, un uomo armato di coltello ha preso di mira i passeggeri, ferendone 11.

Dopo meno di 8 minuti dalla telefonata, il treno è stato fermato nella stazione di Huntingdon, una città a circa 120 chilometri a nord di Londra: qui decine di poliziotti armati hanno arrestato quelli che in un primo momento erano stati definiti come i due aggressori.

A colpire, infatti, sarebbe stato un cittadino britannico di 32 anni, mentre il 35enne fermato con lui è stato, come detto, rilasciato senza accuse dopo che la polizia ha appurato che non è coinvolto nell’aggressione.

Il movente dell’attacco è ancora oggetto di indagine ma le autorità britanniche hanno escluso che si tratti di un atto di terrorismo.