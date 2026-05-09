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È di quattro uomini arrestati e un bottino di 81.000 euro recuperato il bilancio di una vasta operazione anticrimine condotta dai Carabinieri tra Bitti, Calangianus e Buddusò. L’azione, coordinata dalla Procura di Nuoro, è stata eseguita nelle prime ore di questa mattina e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, ricettazione, furto e detenzione e porto abusivo di armi.

L’operazione: un’azione coordinata tra più reparti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto il coinvolgimento della Compagnia di Bitti, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dei Reparti Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro e delle Compagnie di Nuoro, Siniscola, Tempio Pausania ed Ozieri. Decine di militari sono stati impiegati nei territori di Bitti, Calangianus e Buddusò, con l’obiettivo di colpire la criminalità predatoria locale e garantire maggiore sicurezza nelle aree interne della provincia.

L’assalto all’ufficio postale: dinamica e dettagli

L’indagine, avviata dai Carabinieri dell’Arma, ha ricostruito l’assalto avvenuto il 2 settembre dello scorso anno ai danni dell’ufficio postale di Bitti. Secondo quanto emerso, il gruppo criminale aveva pianificato nei minimi dettagli il colpo: dopo aver commesso un furto di un escavatore e di un furgone, i malviventi hanno utilizzato il mezzo pesante per sradicare lo sportello ATM dalle mura dell’edificio. Successivamente, lo sportello è stato caricato sul furgone, che però è stato incidentato durante la fuga. Questo imprevisto ha costretto i responsabili a cambiare strategia, sfruttando un trattore fornito da un complice per recuperare l’ATM e far perdere le proprie tracce. L’azione, rapida e violenta, ha permesso loro di impossessarsi di un bottino di circa 81.000 euro.

Le accuse e i reati contestati

Ai quattro uomini arrestati, tutti di nazionalità italiana, sono stati contestati diversi capi d’imputazione: rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nuoro su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’operazione ha rappresentato un importante successo nella lotta ai reati contro il patrimonio e alla criminalità organizzata nella zona.

Perquisizioni e sequestri: armi, esplosivi e droga

Contestualmente agli arresti, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri due soggetti collegati agli indagati. L’attività ha portato al sequestro di esplosivo, diversi metri di miccia, detonatori, un mitragliatore, vari fucili e munizioni detenuti illegalmente, sostanze stupefacenti, banconote e refurtiva di provenienza da furto. Questi elementi confermano la presenza di un intreccio criminale che spazia dai reati contro il patrimonio allo spaccio di droga.

La risposta delle istituzioni e la fase processuale

L’intervento odierno sottolinea la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza dei cittadini e dei servizi pubblici, soprattutto nelle aree più interne della provincia di Nuoro. Al termine delle formalità di rito, i quattro arrestati sono stati trasferiti in carcere, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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