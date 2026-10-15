Assalto alla banca BPER a Riccione e 220mila euro rubati, fermata la banda dei finti imbianchini
Cinque persone fermate per la rapina alla filiale BPER di Riccione. Le indagini hanno sventato un nuovo assalto a una banca.
Fermati cinque uomini per la rapina aggravata dello scorso 11 agosto a una filiale BPER a Riccione. La banda stava inoltre progettando un nuovo colpo a un altro istituto di credito in provincia. Il provvedimento, disposto dalla Procura, è stato eseguito dai Carabinieri tra le province di Rimini e Palermo, con il supporto di altri reparti.
L’assalto alla filiale BPER a Riccione: 5 fermi
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il fermo è scattato nelle prime ore della mattinata. All’operazione hanno partecipato i militari della Compagnia di Riccione, quelli della Compagnia “Piazza Verdi” di Palermo e il 13° Nucleo Elicotteri di Forlì. Il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini riguarda persone ritenute responsabili, in concorso, della rapina.
L’inchiesta, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Riccione, è partita dopo il colpo dell’11 agosto alla filiale BPER della città. I rapinatori, con il volto coperto e vestiti con tute da lavoro da imbianchini, sono entrati tagliando la grata antintrusione di una finestra.
All’interno hanno immobilizzato tre dipendenti con fascette da elettricista e preso più di 220.000 euro in contanti. La fuga è stata agevolata da due complici, rimasti all’esterno con il ruolo di palo.
Il nuovo colpo sventato
Le indagini hanno combinato attività tecniche, analisi delle telecamere di sorveglianza e dei tabulati telefonici, oltre agli accertamenti scientifici del R.I.S. di Parma. Osservazioni e pedinamenti hanno permesso di ricostruire i ruoli degli indagati e, secondo gli investigatori, di prevenire altri reati.
Il gruppo, infatti, stava preparando un nuovo assalto a una banca della provincia, previsto nei giorni successivi. I Carabinieri hanno documentato un sopralluogo compiuto da due componenti della banda, intenti a esaminare gli accessi e la struttura dell’edificio in vista dell’imminente rapina. L’intervento dell’Autorità giudiziaria e dei militari ha scongiurato il nuovo colpo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.