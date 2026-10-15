Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Fermati cinque uomini per la rapina aggravata dello scorso 11 agosto a una filiale BPER a Riccione. La banda stava inoltre progettando un nuovo colpo a un altro istituto di credito in provincia. Il provvedimento, disposto dalla Procura, è stato eseguito dai Carabinieri tra le province di Rimini e Palermo, con il supporto di altri reparti.

L’assalto alla filiale BPER a Riccione: 5 fermi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il fermo è scattato nelle prime ore della mattinata. All’operazione hanno partecipato i militari della Compagnia di Riccione, quelli della Compagnia “Piazza Verdi” di Palermo e il 13° Nucleo Elicotteri di Forlì. Il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini riguarda persone ritenute responsabili, in concorso, della rapina.

L’inchiesta, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Riccione, è partita dopo il colpo dell’11 agosto alla filiale BPER della città. I rapinatori, con il volto coperto e vestiti con tute da lavoro da imbianchini, sono entrati tagliando la grata antintrusione di una finestra.

All’interno hanno immobilizzato tre dipendenti con fascette da elettricista e preso più di 220.000 euro in contanti. La fuga è stata agevolata da due complici, rimasti all’esterno con il ruolo di palo.

Il nuovo colpo sventato

Le indagini hanno combinato attività tecniche, analisi delle telecamere di sorveglianza e dei tabulati telefonici, oltre agli accertamenti scientifici del R.I.S. di Parma. Osservazioni e pedinamenti hanno permesso di ricostruire i ruoli degli indagati e, secondo gli investigatori, di prevenire altri reati.

Il gruppo, infatti, stava preparando un nuovo assalto a una banca della provincia, previsto nei giorni successivi. I Carabinieri hanno documentato un sopralluogo compiuto da due componenti della banda, intenti a esaminare gli accessi e la struttura dell’edificio in vista dell’imminente rapina. L’intervento dell’Autorità giudiziaria e dei militari ha scongiurato il nuovo colpo.

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