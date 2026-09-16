Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto a Rimini dopo la tentata rapina avvenuta in una gioielleria del centro cittadino. Un 27enne italiano è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale locale, in seguito alle risultanze investigative presentate da Carabinieri e Polizia, con il supporto degli accertamenti scientifici del R.I.S. di Parma.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sera del 14 settembre scorso, i militari della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Rimini, insieme agli agenti della Squadra Mobile della Questura, hanno eseguito l’arresto del giovane. Il provvedimento restrittivo è stato disposto su richiesta della Procura della Repubblica di Rimini, che ha condiviso pienamente gli esiti delle indagini svolte in sinergia tra i due reparti investigativi.

La tentata rapina in gioielleria

L’ordinanza di custodia cautelare trae origine dagli accertamenti relativi alla tentata rapina avvenuta il 16 giugno 2025 ai danni di una gioielleria situata nel centro di Rimini. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 27enne avrebbe agito in concorso con altri due individui: uno già sottoposto a fermo di indiziato di delitto, mentre l’identità del terzo complice è ancora in fase di accertamento.

Durante il tentativo di rapina, il presunto aggressore avrebbe minacciato il titolare della gioielleria con un revolver, afferrandolo al collo e colpendolo al mento con la canna dell’arma. L’azione criminale è stata però interrotta dalla pronta reazione della moglie del gioielliere, che ha colpito il malvivente con una pinzetta metallica appuntita, riuscendo a ferirlo e costringendolo alla fuga.

Le prove raccolte sulla scena

Nella concitazione della fuga, il sospettato ha perso alcuni effetti personali, tra cui un cappellino da baseball e un paio di occhiali da sole. Il tempestivo sopralluogo dei Carabinieri ha permesso di raccogliere queste prove, rivelatesi fondamentali per le successive indagini scientifiche.

Il ruolo decisivo del RIS di Parma

Gli accertamenti dattiloscopici e gli esami biologici effettuati dal Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma hanno permesso di individuare un’impronta papillare e di isolare un profilo genetico (DNA) perfettamente corrispondenti a quelli dell’indagato. Questi elementi hanno fornito un riscontro oggettivo alle ipotesi investigative, consentendo di identificare con certezza il presunto autore della tentata rapina.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine delle formalità di rito, il 27enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere trasferito nella Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA