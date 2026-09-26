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Due italiani sono stati arrestati per rapina a mano armata a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como. I due, un 32enne residente in Svizzera e un 25enne residente in provincia di Monza, sono stati fermati il 25 settembre 2026 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Como, dopo essere stati ritenuti responsabili del colpo avvenuto il 24 aprile 2026 ai danni di una gioielleria di via Asiago. Il bottino, costituito da monili in oro, aveva un valore di circa 90.000 euro.

Il colpo in stile hollywoodiano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto dei due uomini si inserisce in un’indagine più ampia, già avviata nei mesi precedenti. La Squadra Mobile di Como aveva infatti già assicurato alla giustizia altri tre membri della banda tra aprile e maggio 2026. Gli investigatori sono riusciti a raccogliere prove decisive contro tutti i soggetti coinvolti nella rapina, compreso il presunto mandante.

La rapina è stata messa a segno il 24 aprile in una gioielleria di via Asiago a Como. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quattro soggetti travisati sono arrivati sul posto a bordo di un’auto a noleggio. Mentre uno di loro è rimasto in macchina a fare da palo, gli altri tre sono entrati nel negozio armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna. Con estrema violenza, hanno minacciato le dipendenti e hanno frantumato con dei martelli le vetrine degli espositori, riuscendo a impossessarsi in pochi minuti di numerosi monili in oro per un valore di circa 90.000 euro.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Al termine delle indagini, la Polizia di Stato di Como ha eseguito l’arresto dei due italiani, portandoli presso la Casa Circondariale della città. Durante le perquisizioni effettuate dopo i fermi, gli agenti hanno rinvenuto parte della refurtiva che non era ancora stata ricettata. I preziosi recuperati sono stati restituiti alla gioielleria vittima della rapina.

Il contesto investigativo

L’operazione rappresenta l’ultimo tassello di un’attività investigativa complessa, che ha permesso di smantellare l’intera banda responsabile della rapina. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, hanno consentito di individuare tutti i partecipanti al colpo e di raccogliere elementi utili anche contro il presunto mandante. Gli arrestati sono ora in attesa della conferma delle accuse in sede processuale.

IPA