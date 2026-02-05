Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguita una misura cautelare nei confronti di un minore a seguito dei disordini avvenuti durante una manifestazione pro-Palestina. Il provvedimento, disposto dal Gip del tribunale per i minorenni, è stato emesso per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, e prevede la permanenza in casa del giovane fino all’individuazione di una struttura idonea ad accoglierlo.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della questura di Torino nei confronti di un ragazzo minorenne. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un’approfondita attività investigativa che ha permesso di raccogliere elementi a carico del giovane, ritenuto responsabile di gravi episodi avvenuti durante una manifestazione.

I fatti contestati: la manifestazione e i disordini

Le accuse si riferiscono ai disordini verificatisi il 3 ottobre 2025, quando un corteo composto da circa 4mila attivisti ha raggiunto la sede dell’azienda Leonardo. In quell’occasione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minore avrebbe compiuto oltre 30 lanci di oggetti contundenti, tra cui pietre, bottiglie di vetro, fumogeni, artifizi pirotecnici e persino un cassonetto, tutti scagliati contro le Forze dell’ordine impegnate nel servizio di ordine pubblico.

Gli episodi di danneggiamento

Successivamente, il giovane si sarebbe introdotto nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’azienda, dove avrebbe danneggiato il vetro e lo specchietto di un’autovettura, colpendoli con calci e pugni. Questi episodi hanno aggravato la posizione del minore, già indagato per resistenza aggravata e travisamento durante la manifestazione.

La perquisizione domiciliare

Oltre alla misura cautelare, la procura per i minorenni ha disposto anche una perquisizione domiciliare nell’abitazione del ragazzo, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative volte a contrastare i fenomeni di violenza e danneggiamento che si sono verificati durante le recenti manifestazioni di piazza.

Il contesto: manifestazioni e sicurezza pubblica

La manifestazione pro-Palestina del 3 ottobre 2025 ha visto la partecipazione di un numero elevato di persone e si è svolta in un clima di forte tensione, culminato nei disordini che hanno portato all’intervento delle Forze dell’ordine. Gli episodi contestati al minore rappresentano uno degli aspetti più gravi di quella giornata, caratterizzata da lanci di oggetti e atti di danneggiamento ai danni di mezzi e strutture.

Le misure adottate dalle autorità

Il provvedimento di collocamento in comunità, con autorizzazione alla permanenza in casa fino all’individuazione di una struttura ospitante, è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica e prevenire il rischio di reiterazione di condotte analoghe. Le autorità giudiziarie e di polizia hanno sottolineato l’importanza di un’azione tempestiva e coordinata per fronteggiare situazioni di resistenza e danneggiamento durante eventi pubblici.

