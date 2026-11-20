Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre uomini sono stati arrestati a Sperlinga, in provincia di Enna, per furto aggravato in concorso di cavi di rame dalle condutture elettriche. I militari li hanno sorpresi mentre li asportavano; il materiale, già nascosto per agevolarne il trasporto, è stato recuperato.

L’intervento sulla linea elettrica

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Corleone, con il coordinamento della Procura di Termini Imerese, nell’ambito di controlli mirati a contrastare i furti ai danni delle infrastrutture energetiche. I tre arrestati, di 44 anni, 46 anni e 66 anni, sono residenti a Palermo e, secondo il comunicato, erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio.

Il personale tecnico di E-Distribuzione, intervenuto sul posto, ha rilevato inizialmente l’assenza di 30 campate, per una lunghezza complessiva stimata di circa 3.000 metri di cavi. Il rame era stato avvolto in matasse e occultato nelle vicinanze. Il materiale è stato restituito al gestore, mentre il danno è ancora in fase di quantificazione. I tre uomini sono stati portati nella Casa circondariale “L. Bodenza” di Enna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Due denunce per ricettazione

In un’attività distinta, i Carabinieri della Stazione di Petralia Sottana hanno denunciato a piede libero due uomini di 36 anni e 38 anni, ritenuti responsabili di ricettazione in concorso. Gli accertamenti sono partiti il 4 novembre, dopo segnalazioni di furti nelle contrade Gisa, Petrusa e Sant’Elia del comune madonita.

Durante un controllo stradale, i militari hanno fermato un autocarro con a bordo i due indagati. Nel mezzo sono stati trovati circa 200 metri di conduttori in rame risultati rubati. Gli occupanti non hanno saputo giustificarne la provenienza: i cavi sono stati sequestrati e i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente.