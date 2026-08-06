Assalto alla Villa Falcone e Borsellino tra marmi divelti, sedute distrutte e muri imbrattati: sindaco furioso
Vandali colpiscono la Villa comunale dedicata a Falcone e Borsellino: il sindaco promette azioni decisive.
“Non ci fermeremo. Ho sporto denuncia contro ignoti così da poter visionare tutte le telecamere nei dintorni”. È la promessa del sindaco di Cava de’ Tirreni (Salerno), Raffaele Giordano, dopo gli atti vandalici compiuti ai danni della Villa comunale “Falcone e Borsellino”. Il primo cittadino, in un video diffuso sui social, ha mostrato i danni provocati all’interno del parco. Marmi divelti e frantumati, una lunga seduta completamente distrutta, cestini rovesciati, rifiuti sparsi e muri nuovamente imbrattati: questo il bilancio dei danneggiamenti. “Ho assunto – ha spiegato il sindaco – una decisione difficile ma necessaria: la Villa Comunale sarà chiusa ogni sera a partire dalle ore 22. È una scelta che mi rammarica profondamente, ma che ritengo indispensabile per tutelare questo spazio pubblico”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.