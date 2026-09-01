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È di sei arresti il bilancio delle ultime operazioni dei Carabinieri nella Capitale, dove sono stati fermati giovani senza fissa dimora e minorenni, tutti accusati di furto aggravato e tentato furto aggravato ai danni di auto in sosta. Gli interventi sono stati condotti in due distinti episodi, avvenuti rispettivamente nella serata di ieri e nella notte successiva, nelle zone di Roma Flaminio e Prenestina.

Controlli intensificati contro i reati predatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di controllo del territorio da parte del Gruppo di Roma prosegue senza sosta, con particolare attenzione alle aree di sosta e alle arterie principali della città, spesso teatro di reati predatori. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire e contrastare episodi di furto e tentato furto che colpiscono cittadini e visitatori.

Arrestati tre uomini per furto aggravato in Lungotevere Flaminio

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21, i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato tre cittadini stranieri, rispettivamente di 27 anni, 28 anni e 37 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati sorpresi mentre si avvicinavano con fare sospetto a un’autovettura parcheggiata in Lungotevere Flaminio. Dopo aver infranto con violenza il deflettore del veicolo, sono riusciti a introdursi nell’abitacolo e a sottrarre tre valigie custodite nel bagagliaio.

Compiuto il furto, i responsabili hanno tentato la fuga a bordo di un’auto parcheggiata poco distante, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccarli e recuperare l’intera refurtiva, che è stata poi restituita ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati sottoposti a rito direttissimo presso il Tribunale di Roma, dove la convalida dell’arresto è stata confermata.

Intervento notturno in via delle Gardenie: tre giovani denunciati

Nella notte, verso le ore 2,30, una segnalazione giunta al 112 ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina in via delle Gardenie. Qui, i militari hanno sorpreso tre giovani intenti a forzare la portiera di un’auto in sosta. Dopo un breve tentativo di fuga, i ragazzi sono stati bloccati e identificati: si tratta di un 15enne romano, un 15enne di origini straniere e un 18enne. Tutti sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.

L’autovettura presa di mira è risultata essere destinata al noleggio, e i Carabinieri hanno immediatamente informato la società titolare del veicolo.

Un bilancio che conferma l’impegno delle forze dell’ordine

Le operazioni condotte nelle ultime ore confermano l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori che colpiscono le aree di sosta e le principali arterie della città. Grazie alla tempestività degli interventi, è stato possibile non solo fermare i responsabili, ma anche restituire la refurtiva ai legittimi proprietari e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori della Capitale.

IPA