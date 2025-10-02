Assalto alle Ogr di Torino, in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alcuni manifestanti del corteo pro Palestina hanno tentato l’assalto alle Ogr (Officine grandi riparazioni) di Torino che, dall’1 al 3 ottobre, ospitano la Italian Tech Week. Nell’irruzione sono stati distrutti maxi schermi e gazebo. Al festival della tecnologia sono attesi la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyer, John Elkann e Jeff Bezos.

L’assalto alle Ogr di Torino

Lo spezzone antagonista del corteo a Torino, al quale hanno partecipato oltre ventimila persone contro il blocco della Flotilla, si è staccato dalla manifestazione e ha devastato le Ogr.

In circa duecento, a volto coperto, hanno sfondato cancelli e vetri, divelto fioriere e porte, distrutto sedie e tavoli con aste, torce e fumogeni.

I manifestanti Pro Pal assaltano le OGR

Gli antagonisti hanno anche minacciato i giornalisti che filmavano ciò che stava accadendo. I manifestanti sono stati poi allontanati dalla Polizia.

Von Der Leyen e Bezos attesi alla Italian Tech Week

L’Italian Tech Week è una delle più importanti tech conference europee, riunisce ogni anno oltre 15.000 persone per discutere delle novità in materia di AI, spazio, clima, mobilità e salute.

Nell’edizione di quest’anno sono attesi, per una serie di incontri, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyer, John Elkann e Jeff Bezos.

Il fondatore di Amazon, Blue Origin e del Bezos Earth Fund da 10 miliardi di dollari discuterà con John Elkann. L’impatto di Bezos sulla tecnologia, il clima e lo spazio rappresenta perfettamente il tema dell’Italian Tech Week 2025, “The Wave Ahead”, che celebra chi costruisce, sogna e innova cavalcando il cambiamento prima che diventi visibile.

La manifestazione pro Palestina a Torino

Dopo aver percorso corso Vinzaglio e corso Vittorio Emanuele II, oltre ventimila persone si sono riversate in corteo in corso Castelfidardo, raggiungendo le Ogr di Torino.

Dopo aver raggiunto l’entrata principale, accesi i fumogeni, decine di manifestanti hanno tentato di scavalcare il cancello, sventolando le bandiere della Palestina. Forzato con le mani ma anche con numerosi cartelli stradali, i manifestanti sono riusciti a sfondare, entrando e occupando le Ogr.

Una volta all’interno, sulle note di “Bella Ciao“, con l’aiuto di bombolette sono state vandalizzate le auto esposte all’interno, dove è scattato anche l’allarme. Le scritte “Free Gaza” hanno invaso lo stabile.

“Qui cade la maschera al governo, questo è il posto in cui si riunisce chi ci prende in giro. Bezos, Elkann, Ursula, a Torino non c’è posto per voi. Guardateci, vi stiamo urlando che qui a Torino chi ha le mani sporche del sangue palestinese non ci deve stare”, è quanto affermano i manifestanti.

Una volta entrati nelle sale dell’edificio, decine di persone hanno danneggiato e distrutto l’arredo presente tra cui sedie, computer personali, maxi-schermi, tavoli, e rotto diversi tornelli in vetro. Scene di devastazione ma anche aggressioni al personale presente. L’agitazione ha richiesto l’intervento dei reparti di polizia e carabinieri.