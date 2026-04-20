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Due denunce per tentato furto aggravato e danneggiamento a Como nella mattinata di ieri. I provvedimenti sono stati notificati a un 25enne marocchino senza fissa dimora e a una 20enne italiana residente a Carlazzo, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. I due sono accusati di aver tentato di colpire esercizi commerciali nel centro cittadino nella notte del 15 aprile.

Le indagini e la notifica dei provvedimenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina di ieri gli agenti hanno notificato ai due giovani un rintraccio di polizia, a seguito delle indagini avviate dopo i fatti avvenuti nella notte del 15 aprile. Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe prima sottratto il registratore di cassa da un chiosco situato in Piazza Vittoria, per poi tentare di introdursi in un locale commerciale di Via Pantera, lanciando un masso contro la vetrina. Tuttavia, il tentativo di accesso non è andato a buon fine.

I reati contestati e i precedenti

Per questi episodi, il 25enne marocchino e la 20enne italiana sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato e danneggiamento in concorso. Non si tratta, però, dei primi guai con la giustizia per i due giovani. Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori, infatti, sono emersi diversi precedenti a loro carico. Il cittadino marocchino risulta destinatario di un ulteriore rintraccio per fatti risalenti al 9 aprile, legati a un episodio di tentata rapina in concorso. Inoltre, a suo carico sono stati rilevati precedenti di polizia in materia di immigrazione, ordini del Questore di Como a lasciare il territorio dell’Unione Europea, oltre a reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona e precedenti penali per stupefacenti.

La posizione della giovane italiana

Anche la 20enne comasca non è nuova alle forze dell’ordine. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato precedenti di polizia per furto e invasione di terreni. La giovane, residente a Carlazzo, era già stata coinvolta in altre vicende giudiziarie, confermando un quadro di recidiva che ha portato la Questura a valutare ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.

Le indagini in corso e i possibili sviluppi

Attualmente, la posizione dei due giovani è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Anticrimine della Questura di Como, che stanno valutando l’adozione di idonei provvedimenti. L’attività investigativa prosegue per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se la coppia possa essere coinvolta in altri episodi analoghi avvenuti in città nelle ultime settimane.

IPA