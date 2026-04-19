Assalto allo sportello bancomat di Casalpusterlengo, rabbia del sindaco per il video virale sul web

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Una banda di ladri ha fatto esplodere uno sportello bancomat di via Garibaldi, nel centro di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. L’operazione si è svolta nelle ore della movida del fine settimana, mentre dei giovani che si trovavano nelle vicinanze hanno filmato e incitato i delinquenti che portavano via la refurtiva. Grande la delusione del sindaco Elia Delmiglio per il video diventato virale sul web.

L’assalto allo sportello bancomat

Attorno alle ore 1:30 della notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, una banda di ladri ha assaltato uno sportello bancomat di via Garibaldi a Casalpusterlengo.

Erano quattro i criminali, visti gironzolare per la zona a bordo di un’automobile scura nelle ore precedenti all’assalto da numerosi testimoni.

I ladri avrebbero utilizzato la cosiddetta "tecnica della marmotta", facendolo esplodere lo sportello per poi raccoglierne tutto il denaro al suo interno.

Gli agenti dei Carabinieri del comune del lodigiano sono arrivati poco dopo, ma era già troppo tardi: i malviventi erano fuggiti a bordo dell’auto.

Il video virale sul web

Il colpo è avvenuto nel fine settimana, nelle ore della movida, in una zona ricca di locali e popolata fino a tarda notte.

Il rumore delle esplosioni ha fatto sì che numerosi giovani uscissero in strada dai bar della via, iniziando poi a riprendere la scena. Un video diventato virale sul web mostra, in lontananza, i ladri caricare il denaro sull’automobile e poi scappare.

Nel frattempo, i presenti applaudivano e incitavano i malviventi. "Via via, portatela via" si sente. Solo uno mette in guardia gli altri: "Occhio che magari c’han le pistole questi".

L’amarezza del sindaco di Casalpusterlengo

Le immagini diffuse sul web hanno generato un forte disappunto in Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, che si è sfogato sui social.

"Accanto alla rabbia, resta una profonda amarezza per ciò che emerge dai video diffusi in queste ore" scrive il primo cittadino lombardo in un post Facebook.

L’amarezza è verso quei "giovani presenti che, invece di indignarsi, appaiono quasi entusiasti, tra urla e applausi rivolti ai delinquenti".

"Voglio sperare che chi ha ripreso la scena abbia avuto almeno la prontezza di avvisare immediatamente i carabinieri" prosegue il messaggio.

Infine, un pensiero più generale: "È un’immagine che deve far riflettere: uno specchio della nostra società che non possiamo ignorare, soprattutto quando coinvolge le nuove generazioni".