Assalto armato al portavalori sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce a Tuturano, sparatoria con kalashnikov

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo assalto armato a un furgone portavalori in Puglia e, più precisamente, a Tuturano, sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce. In base alle prime ricostruzioni, una banda, armata di kalashnikov, avrebbe assaltato un mezzo dell’azienda Battistolli. Dopo il colpo, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri all’altezza di Squinzano.

Assalto al portavalori a Tuturano: cosa è successo

A ricostruire quanto accaduto in zona Tuturano nella mattinata di lunedì 9 febbraio è La Repubblica, che ha raccolto la testimonianza di un automobilista di passaggio in zona, testimone oculare dell’assalto armato.

Le sue parole: “Ho avuto paura, rientravo a Lecce ed ero dietro al commando. Ho assistito a tutte le fasi della rapina. Qualche attimo prima avevo notato un’auto di grossa cilindrata ferma a una piazzola di sosta con tre persone fuori. Controllavano le gomme ma quella scena mi ha insospettito, mi è sembrata strana. Subito dopo quella stessa macchina mi ha superato a gran velocità posizionandosi dietro a un furgone e un secondo furgoncino di colore rosso. Quest’ultimo mezzo, improvvisamente, si è posizionato di traverso sulla carreggiata. Sono scesi tre o quattro soggetti. Erano armati di kalashnikov e hanno iniziato a sparare all’impazzata in aria. Hanno bloccato il traffico e messo a fuoco il furgoncino”.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Durante l’assalto al furgone portavalori dell’istituto di vigilanza Battistolli, le macchine sopraggiungevano ad alta velocità. Un camionista ha posizionato di traverso il mezzo, rallentando la marcia degli altri automobilisti in transito.

La Statale è stata trasformata in uno scenario di guerra, tra fiamme alte, mezzi posizionati al centro della carreggiata e il viavai di mezzi della polizia e del 118.

La fuga e il conflitto a fuoco con i carabinieri

I malviventi si sono dati alla fuga ma sono stati intercettati dai Carabinieri nel territorio di Squinzano, in provincia di Lecce.

Ne è nato un inseguimento e ci sarebbe stato anche un conflitto a fuoco tra rapinatori e forze dell’ordine. Posti di blocco sono stati istituiti in tutta la zona.

I due vigilanti non sono rimasti feriti nell’assalto.

Le ripercussioni sul traffico dopo l’assalto al portavalori sulla Statale 613

Il traffico in zona è stato deviato allo svincolo per Torchiarolo e la circolazione è rimasta bloccata per ore sulla Statale 613.