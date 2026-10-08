Assalto con "la marmotta" al bancomat di Varco Sabino vicino a Rieti, contestati altri 4 colpi da 200mila euro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era stato arrestato a marzo dopo l’assalto con la tecnica della marmotta al bancomat dell’ufficio postale di Varco Sabino, nel Reatino. Ora i Carabinieri della Compagnia di Cittaducale gli contestano altri 4 colpi a sportelli automatici tra Puglia e Calabria, messi a segno tra ottobre 2025 e gennaio 2026, per un bottino di oltre 200mila euro. L’uomo, originario di Cerignola, è agli arresti domiciliari.

Assalto con la marmotta a Varco Sabino

Come riportano i Carabinieri, tutto parte dalla notte del 29 marzo, quando intorno alle 3:30 un gruppo fece esplodere lo sportello dell’ufficio postale con un ordigno rudimentale.

I militari bloccarono subito uno dei componenti a bordo di una Fiat Panda, con dentro una marmotta inesplosa, un passamontagna e attrezzi da scasso.

Gli altri, fuggiti tra la vegetazione, furono fermati poco dopo su una Toyota Yaris vicino al casello di Valle del Salto della A24, con circa 2.100 euro in contanti.

Secondo Antenna Sud, gli arrestati furono quattro, tutti della zona di Cerignola, accusati di furto aggravato e porto illegale di esplosivi.

Assalti ai bancomat tra Puglia e Calabria, i 4 colpi contestati

Nei mesi successivi l’Aliquota Operativa di Cittaducale ha confrontato gli elementi raccolti quella notte con altri assalti dello stesso tipo.

Il primo risale al 12 ottobre 2025 a Villa Convento, frazione di Lecce, dove dal Postamat furono portati via quattro cassetti, che però risultarono vuoti.

Il 23 dicembre il colpo più ricco, a Lauropoli di Cassano all’Ionio, nel Cosentino, con circa 130mila euro sottratti al Postamat.

Il giorno dopo toccò a uno sportello della Banca di Credito Cooperativo di Santa Maria del Cedro, da cui furono presi 3.130 euro.

L’ultimo episodio è del 15 gennaio 2026 a Camigliatello Silano, nel territorio di Spezzano della Sila, con 68.620 euro portati via dall’Atm del Monte dei Paschi.

Il bottino da oltre 200mila euro

Nei tre assalti in cui i ladri sono riusciti a prendere contanti, il bottino complessivo arriva a circa 201.750 euro.

Per i Carabinieri l’indagine ha permesso di collegare quanto accertato a Varco Sabino a una serie di colpi in trasferta, lontano dal Reatino.

IPA