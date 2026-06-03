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Sono stati emessi diversi provvedimenti di Daspo dopo una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine nella provincia di Lecco. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza e riguarda l’assalto avvenuto il 6 maggio 2026 ai danni del pullman della tifoseria del Giana Erminio, di ritorno da una partita contro il Lecco. Le indagini sono state avviate per contrastare episodi di violenza legati alle manifestazioni sportive.

L’assalto al pullman: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 22 maggio il personale della Digos della Questura di Monza e della Brianza, insieme agli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e con la collaborazione della Digos della Questura di Lecco, ha eseguito una serie di perquisizioni delegate nella provincia lecchese. L’operazione ha avuto come obiettivo cinque soggetti riconducibili alla tifoseria ultras del Lecco, individuati come presunti responsabili dei fatti avvenuti lungo la S.S. 36, nel territorio del Comune di Verano Brianza.

L’indagine trae origine da quanto accaduto alle 23:30 del 6 maggio 2026, quando il pullman che trasportava i tifosi del Giana Erminio, di ritorno dalla partita contro il Lecco, è stato preso di mira da un gruppo di ultras lecchesi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i sostenitori del Lecco avrebbero messo in atto manovre per ostacolare la marcia del mezzo sulla statale, nel tentativo di costringerlo a fermarsi in prossimità di un’area di sosta dove altri ultras erano appostati, con l’intento di aggressione ai danni dei tifosi a bordo. La situazione ha creato un concreto pericolo per l’incolumità degli occupanti del pullman.

Il ruolo dell’autista e i danni al veicolo

La prontezza dell’autista del pullman ha permesso di evitare che il mezzo venisse bloccato completamente dalle manovre di un’autovettura condotta dai sostenitori lecchesi. Tuttavia, durante l’episodio, un sasso lanciato da uno dei soggetti appostati ha colpito il vetro anteriore del veicolo, causandone un grave danneggiamento. Questo gesto ha aggravato la situazione, aumentando il rischio per i passeggeri e configurando ulteriori ipotesi di reato legate alla violenza e al danneggiamento.

Le attività info-investigative, insieme agli elementi raccolti durante gli accertamenti, hanno consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’episodio e di individuare cinque soggetti appartenenti alla tifoseria lecchese, ritenuti coinvolti nei fatti. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per identificare altri eventuali partecipanti all’assalto.

Daspo e misure di prevenzione

Le perquisizioni effettuate nella giornata del 22 maggio si sono concluse con il sequestro di materiale ritenuto di interesse investigativo, utile per la prosecuzione delle indagini. Gli inquirenti stanno ora analizzando quanto raccolto per chiarire ulteriormente le responsabilità e il coinvolgimento dei soggetti individuati.

Nel contesto delle attività di prevenzione e repressione delle condotte violente legate alle manifestazioni sportive, sono stati emessi provvedimenti di Daspo in via d’urgenza nei confronti dei soggetti individuati. In particolare, a uno dei destinatari è stato notificato un Daspo della durata di otto anni, con l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria per sette anni. Per gli altri quattro soggetti sono stati disposti Daspo rispettivamente della durata di tre anni e due anni.

Il contesto: prevenzione e sicurezza negli ambienti ultras

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di monitoraggio degli ambienti ultras e di prevenzione delle condotte violente connesse alle manifestazioni sportive. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, continuano a mantenere alta l’attenzione sui profili di ordine e sicurezza pubblica, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di aggressione e danneggiamento che possono mettere a rischio l’incolumità dei cittadini e degli appassionati di sport.

IPA