Assalto dei migranti a Ceuta a Ferragosto, centinaia bloccati dal Marocco: la situazione

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Centinaia di migranti, soprattutto di origine subsahariana, sono stati bloccati nella mattinata di Ferragosto dalle forze di sicurezza marocchine, mentre tentavano di raggiungere in maniera irregolare l’enclave spagnola di Ceuta. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Rabat, secondo cui il gruppo si era nascosto in un’area montuosa nei pressi della città di Fnideq – Castillejos durante il protettorato spagnolo, a sud-ovest dell’enclave iberica in Marocco.

Ceuta, centinaia di migranti bloccati a Ferragosto dalle forze di sicurezza del Marocco

Le fonti della sicurezza di Rabat, citate dall’agenzia Efe, hanno spiegato che migliaia di agenti marocchini, dall’alba di oggi, sono impegnati nel dispositivo predisposto per impedire nuovi arrivi in massa a Ceuta.

L’allarme è scattato dopo gli appelli diffusi sui social network in vista del 15 agosto. I migranti dispersi sono rimasti nella zona, affermano le fonti.

ANSA

Rafforzati i posti di blocco terrestri e intensificati i pattugliamenti marittimi

I posti di blocco, riferisce l’AGI, restano attivi sulle principali strade d’accesso da Tetouan e Tangeri, mentre la Marina reale marocchina ha intensificato i pattugliamenti marittimi e terrestri con motovedette e droni.

Pochissimi sono riusciti a superare i controlli, tra cui una ragazza di 17 anni arrivata a destinazione a bordo di un autobus.

Le misure di contenimento per far fronte ai flussi migratori irregolari tra Marocco e Spagna sono state rafforzate dopo i fatti del 30 e 31 luglio, quando circa 80mila migranti hanno attraversato il confine.

Gli eventi hanno causato 82 morti sul lato spagnolo della frontiera, stando ai dati pubblicati dall’Istituto di Medicina Legale di Ceuta, che ha realizzato le autopsie sulle salme.

Nel complesso, secondo le stime di organizzazioni umanitarie, fra cui Caminando Fronteras, sarebbero almeno 141 le vittime su entrambi i lati della frontiera.

Tajani: “La Spagna non si preoccupi dell’Italia”

Sulla situazione a Ceuta e sulla gestione dei confini europei si è espresso nelle scorse ore anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera.

Il leader di Forza Italia ha risposto a Madrid che ha criticato la decisione del governo Meloni di sospendere l’accordo di Schengen.

“Non stiamo facendo alcun tipo di ‘battaglia’ contro la Spagna, ci limitiamo a controllare per bene gli arrivi”, ha dichiarato il titolare della Farnesina.

“La Spagna, anziché preoccuparsi per noi, si preoccupi per il Marocco: è da lì che arrivano i problemi, non certo dai nostri controlli che servono a impedire che clandestini, e peggio, possibili terroristi arrivino in Europa”, ha concluso Tajani.