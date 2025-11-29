Assalto dei pro Pal alla redazione de La Stampa, identificati 34 manifestanti che hanno danneggiato i locali

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Per l’irruzione di venerdì pomeriggio nella redazione del quotidiano La Stampa, a Torino, da parte di un centinaio di manifestanti, sono state identificate 34 persone. In quel momento la sede di via Lugaro era vuota a causa dell’adesione dei cronisti allo sciopero indetta dal sindacato di categoria per il rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti. Dal corteo che stava attraversando la città per lo sciopero generale si è staccata una parte più violenta che è entrata nella redazione gridando slogan pro Palestina, rovesciando libri e giornali e lasciando scritte sui muri.

L’irruzione nella redazione de La Stampa

Pile di giornali e di libri sono state buttate giù dalle scrivanie dai manifestanti (alcuni dei quali a volto coperto) tra slogan come “Giornalista terrorista, sei il primo della lista” e “Giornalista ti uccido”.

I manifestanti hanno poi urlato “Free Palestine” e “Giornalisti complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin”, in riferimento a un imam di Torino per il quale nei giorni scorsi era stato emesso un decreto di espulsione.

ANSA

Scritte all’interno della redazione de La Stampa di Torino

All’interno della sede del quotidiano sono state fatte scritte con vernice spray mentre contro i cancelli è stato addirittura lanciato del letame.

Chi sono i manifestanti che hanno fatto irruzione

Al momento sarebbero stati identificati 34 antagonisti. La Digos della questura di Torino sta lavorando per identificare tutti i manifestanti che hanno fatto irruzione nella redazione torinese del quotidiano.

Secondo le prime informazioni, a entrare sarebbero state oltre 40 persone tra studenti e militanti dei centri sociali. La polizia sta visionando le immagini registrate dalle telecamere interne ed esterne della sede per individuare i responsabili degli atti vandalici avvenuti dentro e fuori dalla redazione.

Il gruppo, che faceva parte dello spezzone staccatosi dal corteo principale indetto per lo sciopero generale, a quanto pare era composto da studenti delle scuole superiori e universitari legati a collettivi dell’area antagonista, insieme a militanti dei centri sociali.

I messaggi di Meloni, Mattarella e della politica

Immediata e unanime la solidarietà da parte delle istituzioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla redazione la sua solidarietà, unita alla “ferma condanna” per l’accaduto.

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al direttore per esprimere vicinanza a tutta la comunità del giornale. La premier ha definito l’irruzione dei manifestanti “un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna”, auspicando “una risposta unanime” contro ogni forma di intimidazione nei confronti della stampa. “La libertà di informazione è un bene prezioso da difendere ogni giorno”, ha aggiunto la Meloni.

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dalla segretaria del Pd Elly Schlein e dal leader M5s Giuseppe Conte, come anche dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Le condanne all’irruzione

Johnatan Peled, l’ambasciatore israeliano in Italia, ha scritto un messaggio sui social: “Condanno l’attacco e la vandalizzazione della sede de La Stampa a Torino, da parte di attivisti pro-palestinesi. Si tratta ancora una volta di un attacco alla democrazia, alla legge e all’ordine pubblico italiani. Esprimo la mia solidarietà a La Stampa e al suo direttore”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, ha parlato di “azione di intimidazione che colpisce la libertà di informare e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati”.

“La libertà di stampa è sacra, fondamento della nostra democrazia, ed è incredibile che ci sia chi la voglia calpestare con violenza”, ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.