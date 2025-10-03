Assalto dei pro Pal alla sede di Leonardo a Torino, danni e auto dei dipendenti vandalizzate

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Attimi di tensione a Torino, quando un gruppo staccatosi dal corteo Pro Palestina in marcia nel capoluogo piemontese ha raggiunto lo stabilimento Leonardo e hanno tentato di fare irruzione nello spiazzo dell’azienda, trovando la risposta delle forze dell’ordine che hanno respinto il tentativo. I dimostranti hanno reagito con lanci di oggetti che hanno procurato danni alle auto dei dipendenti parcheggiate oltre ai cancelli.

Cos’è successo alla Leonardo

Come riportato sul gruppo Telegram Blocchiamo Tutto, alcuni dimostranti della manifestazione Pro Palestina di Torino hanno raggiunto corso Francia dove si trova la sede di Leonardo, lo stabilimento attivo nei settori della Difesa, dell’Aerospazio e della Sicurezza.

Il gruppo – che Repubblica definisce “frangia violenta” – avrebbe tentato di divellere i cancelli dello stabilimento o di scavalcarli – scrive Adnkronos – per potervi entrare.

ANSA Alcuni manifestanti pro Palestina hanno tentato di entrare nello stabilimento Leonardo di Torino

Secondo quanto riportato nelle storie Instagram del gruppo Network Antagonista Torinese, la polizia avrebbe risposto con il lancio di lacrimogeni dall’interno dello stabilimento, quindi i dimostranti avrebbero reagito con un lancio di oggetti e fumogeni.

Secondo Repubblica sarebbero state danneggiate alcune auto dei dipendenti, cui sono stati sfondati i lunotti posteriori con l’aggiunta delle scritte “Free Gaza” sugli sportelli laterali. Sull’insegna di ingresso, invece, sono comparse le scritte: “Palestina Libera, Assassini”.

Il corteo Pro Palestina a Torino

Dopo le tensioni in corso Francia, i dimostranti si sono ricompattati e hanno proseguito la loro marcia verso il centro della città. Raggiunta piazza Castello, i dimostranti si sono uniti ad altri attivisti per proseguire.

Alle 19:06 la manifestazione è passata per Porta Palazzo e ha continuato, così, la passeggiata di protesta per sostenere la Global Sumud Flotilla e contestare l’operato della politica italiana nei confronti dello Stato di Israele.

Il blocco contro Jeff Bezos e le proteste degli industriali

Già dalla mattina di venerdì 3 settembre gli attivisti si sono mobilitati per bloccare il traffico dei corrieri presso la sede Amazon di Brandizzo. Lo slogan usato per la dimostrazione è stato “Blocchiamo Bezos”.

A seguito dei fatti di corso Francia Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali di Torino, ha riferito a Repubblica: “Diritto allo sciopero e dissenso vanno garantiti, sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione. È sempre inaccettabile l’uso della violenza!“.