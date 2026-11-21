Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato condotto in carcere perché gravemente indiziato di aver partecipato a una rapina aggravata avvenuta il 27 giugno. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato dopo nuovi accertamenti sulla rapina ai danni di una gioielleria di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria.

Rapina in una gioielleria di Rizziconi: le indagini dopo i primi arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica. Gli sviluppi investigativi sono arrivati dopo l’arresto di cinque persone, ritenute responsabili a vario titolo della rapina pluriaggravata. L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, che hanno ricostruito l’azione, individuato i presunti autori e recuperato la refurtiva: oggetti in oro e argento per un valore di diverse migliaia di euro.

Il sesto indagato era fuggito

Il sesto indagato era riuscito a sottrarsi alla cattura fuggendo durante la prima operazione di polizia. Gli ulteriori approfondimenti, sostenuti anche dall’esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruirne il coinvolgimento e di raccogliere gravi indizi a suo carico. Gli elementi acquisiti hanno portato all’emissione e all’esecuzione della misura cautelare.

Il trasferimento in carcere

Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Arghillà, a Reggio Calabria, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal procuratore Emanuele Crescenti.