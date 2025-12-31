Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e una denuncia nella notte presso il deposito ferroviario di via Monterumici a Bologna. Tre cittadini albanesi senza fissa dimora sono stati fermati dopo un inseguimento, mentre tentavano di fuggire in seguito a un furto di cavi elettrici. La refurtiva è stata recuperata e sequestrati numerosi attrezzi da scasso. Un quarto uomo, anch’egli albanese, è stato denunciato come complice.

Operazione notturna: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nella notte, quando una segnalazione ha allertato le forze dell’ordine circa un furto in corso presso il deposito ferroviario di via Monterumici. Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto, sorprendendo tre persone che, alla vista della Polizia, hanno tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, i sospetti sono stati bloccati e condotti in Questura.

Refurtiva recuperata e strumenti sequestrati

Nel corso delle verifiche, è emerso che dal magazzino erano state asportate 52 bobine di cavi elettrici in lega di alluminio, ciascuna del diametro di circa 2 cm. La refurtiva è stata rinvenuta e recuperata a circa 150 metri dal luogo del furto. Inoltre, nelle immediate vicinanze, gli agenti hanno trovato e sequestrato numerosi attrezzi da scasso, utilizzati dai responsabili per tagliare la recinzione metallica e accedere all’interno del deposito.

Un complice individuato e denunciato

Poco dopo, nei pressi del deposito, è stata notata un’autovettura con a bordo un altro cittadino albanese, la cui presenza è apparsa sospetta agli agenti. L’uomo è stato accompagnato in Questura e, a seguito di ulteriori accertamenti, denunciato come complice per il medesimo reato.

I precedenti degli arrestati

Due dei tre arrestati risultano già noti alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti, anche per reati contro la persona. Questo elemento ha contribuito a rafforzare i sospetti nei confronti dei fermati e a confermare la pericolosità del gruppo.

