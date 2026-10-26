Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furto in una tabaccheria e refurtiva recuperata. Nella notte, ad Ariano Irpino, comune in provincia di Avellino, la Polizia ha rintracciato l’auto usata per la fuga da due soggetti incappucciati e ha restituito al titolare 159 pacchi di sigarette che erano stati sottratti dal suo negozio.

Ariano Irpino: furto in tabaccheria nella notte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. sono intervenuti dopo un furto ai danni di un esercizio commerciale di Ariano Irpino. Intorno alle 2,30 circa, il personale della vigilanza privata Cosmopol ha segnalato la presenza di due soggetti con il volto coperto, in allontanamento a bordo di un’auto scura. La segnalazione ha fornito indicazioni sulla direzione presa dai fuggitivi.

Recuperata la refurtiva

Ricevute le informazioni, i poliziotti hanno avviato le ricerche e sono riusciti a intercettare il veicolo utilizzato per la fuga. Nell’auto hanno trovato 159 pacchi di sigarette, poi riconsegnati al titolare della tabaccheria, insieme a materiale usato per il travisamento: cappellini, scaldacollo e guanti.

La vettura è stata sequestrata per consentire lo svolgimento dei successivi accertamenti investigativi. Il comunicato non riferisce di arresti né indica l’identità dei soggetti segnalati dalla vigilanza.

La collaborazione tra vigilanza e polizia

La vicenda, sottolinea la Polizia, mette in evidenza il ruolo della rapidità delle segnalazioni e della collaborazione tra gli istituti di vigilanza privata e le forze dell’ordine. Gli elementi raccolti hanno permesso agli agenti di individuare il veicolo e recuperare l’intera refurtiva.

ANSA