Asse Italia-Polonia, così venivano vendute auto di lusso con frodi bancarie

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È di 9 soggetti denunciati e 18 autovetture di lusso recuperate il bilancio di una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Un’organizzazione criminale, composta da soggetti di etnia rom, è stata smantellata per truffe aggravate, riciclaggio, autoriciclaggio e falsificazione di documenti tra Italia e Polonia. L’indagine, condotta in collaborazione con le autorità polacche, i Carabinieri di Udine e Eurojust, ha permesso di ricostruire un sofisticato sistema di frodi nel settore della compravendita di auto di lusso, con un valore complessivo di circa 800 mila euro recuperati.

Le indagini e la collaborazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto la partecipazione di diversi organismi investigativi italiani ed europei. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha coordinato le attività, avvalendosi del supporto della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la stessa Autorità Giudiziaria, dei Carabinieri di Udine, delle autorità polacche e di Eurojust. Il lavoro congiunto ha permesso di smantellare un sodalizio criminale attivo tra Italia e Polonia, specializzato in truffe aggravate e riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita.

Il modus operandi della banda

Le indagini, sviluppate nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune (S.I.C.), hanno permesso di ricostruire 17 episodi di riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alle truffe che costituivano i reati presupposto. Il gruppo criminale utilizzava assegni circolari falsi e la tecnica dello spoofing: le vittime venivano contattate da un falso operatore del servizio antifrode dell’istituto bancario, che confermava la genuinità e la copertura dell’assegno, inducendo così la parte lesa a concludere la compravendita di auto di lusso.

Il traffico delle auto e il riciclaggio internazionale

Una volta ottenute le vetture, i documenti di proprietà venivano alterati e le auto radiate e cancellate per esportazione presso agenzie abilitate. Successivamente, i veicoli venivano rapidamente trasferiti e ceduti in Polonia al principale indagato polacco, titolare di una concessionaria di auto usate. L’acquisto delle autovetture avveniva in contanti, per un totale di circa 1 milione di euro. Le indagini delle autorità polacche hanno fatto emergere che tali somme derivavano da un consistente traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Risultati dell’operazione e beni recuperati

In seguito all’attività investigativa, sono stati identificati e denunciati 9 soggetti ritenuti responsabili dei reati contestati. Grazie alla cooperazione internazionale, sono state recuperate 18 autovetture di lusso per un valore complessivo di circa 800 mila euro, già restituite ai legittimi proprietari. L’operazione testimonia la stretta sinergia tra gli organi collaterali europei e la Guardia di Finanza, impegnati nella tutela dell’ordine e della sicurezza economico-finanziaria dell’Italia e dell’Unione Europea.

IPA