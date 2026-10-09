Assegno negato a Wanda Nara, Mauro Icardi non pagherà 100 mila euro al mese dopo il divorzio: le motivazioni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Wanda Nara non ha sacrificato la sua carriera per Mauro Icardi, ma anzi la sua “attività professionale e la notorietà” sono cresciute grazie al matrimonio con il calciatore. Lo ha stabilito il tribunale civile di Milano respingendo la richiesta di una assegno di 100mila euro al mese alla showgirl nel pronunciamento sul divorzio con l’ex attaccante dell’Inter. Una motivazione che va oltre la condizione economica della conduttrice argentina, ritenuta comunque sufficiente per far fronte alle proprie esigenze.

Il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara

I giudici della sezione della nona sezione Civile del tribunale di Milano si sono espressi sulla causa di divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, negando l’istanza dell’ex moglie del giocatore argentino, che nella fase della separazione aveva richiesto un assegno di mantenimento di 250mila euro mensili.

“Nessun sacrificio professionale è stato posto in essere dalla Nara che debba essere qui compensato” hanno spiegato nella sentenza.

ANSA

Respinta la richiesta di assegno da 100mila euro

La soubrette e presentatrice aveva giustificato la somma con il sacrificio che avrebbe fatto per dedicarsi alla famiglia e alle due figlie, trascurando la sua carriera artistica già avviata dopo il matrimonio.

Secondo quanto stabilito dal collegio presieduto dalla giudice Anna Cattaneo, “l’assunto non è stato provato”, ma anzi l’attività professionale di Wanda Nara avrebbe beneficiato dell’unione con l’allora attaccante dell’Inter.

Le motivazioni

Ripercorrendo anche la carriera della showgirl durante il matrimonio, dalla presenza fissa alla trasmissione sportiva TikiTaka alla partecipazione al Grande Fratello Vip, da Ballando con le Stelle alla conduzione di MasterChef Argentina, oltre alla gestione della carriera sportiva e dei diritti d’immagine del marito, il tribunale ha dichiarato come non basti la differenza di reddito tra ex coniugi per ottenere un assegno divorzile con funzione compensativa.

“È un passaggio particolarmente significativo perché chiarisce bene quale sia oggi la funzione dell’assegno divorzile”, ha commentato l’avvocato matrimonialista Valeria De Vellis, legale di Mauro Icardi insieme al collega Raffaele Rigitano.

“La differenza di reddito tra due ex coniugi non determina automaticamente il diritto all’assegno. Chi lo richiede deve dimostrare di aver effettivamente sacrificato durante il matrimonio le proprie prospettive professionali per dedicarsi alla famiglia e che da quelle scelte deriva lo squilibrio economico successivo” ha spiegato, sottolineando come “in questo caso i giudici hanno accertato che questa prova non è stata fornita e, anzi, che durante il matrimonio l’attività professionale e la notorietà di Wanda Nara sono cresciute”.

Per i giudici, Wanda Nara disporrebbe inoltre di risorse adeguate al proprio tenore di vita. Secondo quanto riportato da Ansa, la conduttrice è stata condannata a pagare due terzi delle spese legali.