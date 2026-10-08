Assegno sociale 2027, quanto aumenta e chi ne ha diritto: gli importi e le nuove soglie per ottenerlo
Con una rivalutazione ipotetica del 2,9%, nel 2027 l’assegno salirebbe a circa 562,08 euro mensili
L’Assegno sociale potrebbe aumentare nel 2027 per effetto della rivalutazione degli importi. Secondo le stime basate su un possibile adeguamento del 2,9%, l’importo mensile passerebbe dagli attuali 546,24 euro a circa 562,08 euro. Su 13 mensilità, il valore annuo arriverebbe a circa 7.307 euro. Di conseguenza, aumenterebbero anche i limiti di reddito per accedere alla prestazione.
- Assegno sociale 2027, i possibili importi
- Le nuove soglie di reddito stimate
- Chi può richiedere l'Assegno sociale
- Una prestazione provvisoria
Assegno sociale 2027, i possibili importi
Come precisa Il Messaggero, i dati non sono ancora definitivi.
La rivalutazione ufficiale sarà stabilita con il provvedimento di perequazione atteso dal ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel 2026 l’importo dell’Assegno sociale è pari a 546,24 euro al mese per 13 mensilità.
Con una rivalutazione ipotetica del 2,9%, nel 2027 l’assegno salirebbe a circa 562,08 euro mensili.
Il trattamento annuo complessivo arriverebbe quindi a circa 7.307 euro.
Si tratta però di una stima, perché l’importo effettivo sarà definito solo dopo l’ufficializzazione della percentuale di rivalutazione.
Le nuove soglie di reddito stimate
L’aumento dell’Assegno sociale avrebbe effetti anche sui limiti reddituali.
Le soglie per accedere al beneficio sono infatti legate all’importo annuo della prestazione.
Se l’assegno annuo salisse a circa 7.307 euro, questa diventerebbe anche la soglia indicativa per chi non è coniugato.
Per le persone coniugate, il limite salirebbe invece a circa 14.614 euro annui, cioè il doppio dell’importo annuo dell’Assegno sociale.
Anche in questo caso si tratta di valori stimati e non ancora ufficiali.
Chi può richiedere l’Assegno sociale
Per ottenere l’Assegno sociale bisogna avere 67 anni di età, trovarsi in stato di bisogno economico e avere la residenza effettiva in Italia.
È richiesto anche il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni.
Possono fare domanda i cittadini italiani, i cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e alcune categorie di cittadini stranieri, tra cui i titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati politici e i titolari di protezione sussidiaria.
L’Assegno sociale viene pagato in misura intera a chi non ha redditi, se non coniugato.
Per le persone coniugate, la misura intera spetta quando il reddito familiare è inferiore all’importo annuo dell’assegno.
La misura ridotta riguarda invece chi ha un reddito inferiore alle soglie previste, ma non pari a zero.
In questo caso l’importo viene calcolato in base alla differenza tra il limite stabilito e il reddito posseduto.
Una prestazione provvisoria
Il pagamento dell’Assegno sociale inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
La prestazione è provvisoria: ogni anno l’Inps verifica il possesso dei requisiti economici e della residenza effettiva.
In caso di soggiorno all’estero per più di 29 giorni continuativi, l’assegno viene sospeso.
Se la sospensione dura più di un anno, la prestazione viene revocata.