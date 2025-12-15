Assegno unico di dicembre 2025 in anticipo ma non per tutti, chi riceverà prima il pagamento e quando arriva

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Anche per dicembre 2025 l’Inps anticipa il pagamento dell’Assegno Unico, come avviene di consueto a fine anno. L’accredito sarà formalizzato tra il 17 e il 19 del mese, per le domande senza variazioni. Tuttavia chi ha aggiornato Isee o altri dati riceverà il denaro più tardi. Importi e maggiorazioni restano invariati e dipendono dalla situazione familiare.

Novità sull’assegno unico

Anche nel 2025 l’Inps ha confermato una scelta ormai abituale, anticipando l’erogazione dell’Assegno Unico per evitare disagi legati alle festività di fine anno.

Per molte famiglie con figli a carico, si tratta di un sostegno economico diventato ormai centrale nella gestione del bilancio domestico: per dicembre 2025, il denaro arriverà con un leggero anticipo rispetto al solito.

ANSA

Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella

Secondo il calendario ufficiale, i pagamenti sono previsti tra il 17 e il 19 dicembre per i nuclei che non hanno apportato modifiche alla propria situazione: nessuna variazione di Isee, nessun cambiamento nella composizione familiare e domanda già consolidata.

Chi invece ha presentato una richiesta recente o ha aggiornato i propri dati dovrà attendere qualche giorno in più, con accrediti che slittano verso gli ultimi giorni del mese.

Perché a dicembre 2025 arriva prima

La decisione di anticipare i bonifici non nasce da una scelta straordinaria, ma da esigenze organizzative ben precise. Il periodo natalizio è caratterizzato da festività, chiusure bancarie e una riduzione dell’operatività negli uffici pubblici, fattori che rischierebbero di rinviare i pagamenti a gennaio.

Proprio per evitare questo scenario, l’Inps ha stabilito da tempo una finestra anticipata, inserita nel calendario ufficiale comunicato con il messaggio n. 2229 dello scorso luglio, che fissava le date dei pagamenti da luglio fino a fine anno.

Resta però una differenza che puntualmente genera dubbi: non tutti ricevono l’assegno negli stessi giorni. Cambi di residenza, nuove nascite o aggiornamenti dell’Isee rendono necessarie verifiche aggiuntive, allungando i tempi di lavorazione. Sono queste situazioni particolari a determinare accrediti più tardivi, generalmente collocati nell’ultima settimana di dicembre.

Dal punto di vista degli importi, invece, non ci sono variazioni legate al mese. L’Assegno Unico continua a essere calcolato secondo le regole ordinarie, basate sull’Isee e sul numero dei figli a carico.

Cos’è l’Assegno Unico e quando è stato introdotto

L’Assegno Unico e Universale è una misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico, introdotta in Italia con la riforma approvata dal governo Draghi.

È entrato in vigore ufficialmente il 1 marzo 2022, sostituendo una serie di precedenti bonus e detrazioni, tra cui assegni familiari e bonus bebè. L’importo varia in base all’Isee, al numero dei figli e a specifiche condizioni, come la presenza di disabilità.

L’obiettivo della riforma è stato quello di semplificare il sistema degli aiuti e renderlo più equo, garantendo un contributo mensile a tutte le famiglie, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori.