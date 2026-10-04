Assegno unico di ottobre, il calendario Inps dei pagamenti e le novità previste dal 2027

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Inps ha diffuso il calendario per l’Assegno unico del mese di ottobre, stabilendo i pagamenti per il 21 e il 22 del mese per i nuclei che non hanno registrato variazioni. Per le nuove domande o in caso di conguagli, le erogazioni avverranno nell’ultima settimana del mese. Dal 2027 sono previste la rivalutazione all’inflazione e l’introduzione a pieno regime del nuovo Isee per le prestazioni familiari.

Assegno unico di ottobre: le date di accredito dell’Inps

L’Inps ha stabilito le date per il versamento dell’Assegno unico per il mese di ottobre, prevedendo l’accredito nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre per i beneficiari abituali che non presentano variazioni nell’Isee o nel nucleo familiare.

Diversa è invece la tempistica per chi ha presentato una nuova richiesta o inoltrato modifiche recenti: in questi casi, oltre che per le situazioni soggette a conguaglio o ricalcolo, la liquidazione avverrà nell’ultima settimana del mese.

ANSA

Per coloro che percepiscono l’Assegno di inclusione, l’importo spettante verrà accreditato direttamente sulla carta Adi in concomitanza con la ricarica periodica di fine mese.

I requisiti di accesso

L’Assegno unico ha natura universale ed è destinato a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dalla posizione lavorativa dei genitori, spaziando dai lavoratori dipendenti agli autonomi, fino a disoccupati e pensionati.

La misura copre i figli minori a partire dal settimo mese di gravidanza, i maggiorenni fino a 21 anni inseriti in percorsi di studio, tirocinio o formazione, e i figli con disabilità senza alcun limite d’età. Per accedere al contributo è necessario essere residenti in Italia, soggetti all’Irpef e in possesso della cittadinanza italiana, europea o di un regolare permesso di soggiorno.

La domanda si presenta una sola volta per via telematica tramite Spid, Cie, Cns, Contact center o patronati, ma richiede l’aggiornamento annuale della Dsu per evitare il ricalcolo al minimo dell’importo.

Cosa cambia a partire dal 2027

A partire da gennaio 2027 la misura sarà interessata da un adeguamento degli importi basato sull’indice di inflazione calcolato dall’Istat per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie.

Inoltre, sempre dal 2027 entrerà a pieno regime il nuovo Isee specifico per le prestazioni familiari introdotto dalla legge di Bilancio 2026.

La nuova normativa applicherà criteri più favorevoli ai nuclei numerosi mediante maggiorazioni più elevate nella scala di equivalenza, una franchigia patrimoniale più generosa per la prima casa e l’esclusione dell’Assegno unico stesso dal computo del reddito familiare.