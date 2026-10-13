Assegno unico INPS 2026 di ottobre arriva tra il 21 e il 22, pagamento da 58,30 a 203,80 in base all'ISEE

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si avvicina la data del pagamento dell’assegno unico per il mese di ottobre 2026. Come comunicato da INPS, l’accredito è atteso nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre per i beneficiari che non presentano variazioni nell’ISEE o nel nucleo familiare. Per chi ha presentato una nuova domanda o ha avuto cambiamenti il pagamento dell’assegno arriverà invece nell’ultima settimana del mese.

Assegno unico INPS ottobre 2026, quando arriva

INPS ha comunicato le finestre temporali per il pagamento dell’assegno unico e universale per il mese di ottobre 2026.

Non ci sono variazioni rispetto al calendario usuale: per la maggior parte dei beneficiari l’accredito arriverà nelle giornate del 21 e 22 ottobre 2026.

ANSA

Diverso il discorso invece per chi ha presentato una nuova domanda e per chi ha subito variazioni all’ISEE o alla composizione del nucleo familiare.

Per questi beneficiari la finestra per il pagamento dell’assegno è l’ultima settimana del mese, indicativamente dal 27 al 31 ottobre.

Quali sono gli importi dell’assegno unico

L’importo dell’assegno unico viene determinato in base all’ISEE, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di diversi altri elementi.

L’importo minimo è di 58,30 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro.

L’importo sale gradualmente in base all’ISEE fino a un massimo di 203,80 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.468,51 euro.

Per i figli maggiorenni a carico (fino a 21 anni) gli importi dell’assegno unico sono più bassi.

Sono poi previste delle maggiorazioni nelle ipotesi di:

nuclei numerosi;

madri di età inferiore a 21 anni;

nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;

figli affetti da disabilità;

figli di età inferiore a un anno.

Cos’è l’assegno unico e come fare domanda

L’assegno unico e universale è un sostegno economico mensile destinato alle famiglie con figli a carico.

Viene erogato per ogni figlio, indipendentemente dalla posizione lavorativa dei genitori, in base all’ISEE del nucleo familiare.

La misura decorre dal settimo mese di gravidanza fino al compimento della maggiore età del figlio.

Dopo i 18 anni e fino ai 21 l’assegno viene riconosciuto solo in determinati casi: se i figli sono inseriti in un percorso di studio o formazione, svolgono un tirocinio, il servizio civile o un’attività lavorativa con un reddito annuo inferiore agli 8 mila euro. Nessun limite di età invece per i figli con disabilità.

La domanda per ottenere l’assegno unico si può presentare online nella apposita sezione del sito dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE.

In alternativa ci si può rivolgere a Caf e patronati.